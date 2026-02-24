歐洲議會暫停表决歐美貿易協議　不滿特朗普關稅政策混亂

美國聯邦最高法院日前裁定，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的單邊關稅政策違憲。裁決令特朗普大為不滿，21日宣布對全球產品加徵15%關稅。面對美國關稅措施的不確定性，歐洲議會2月23日表決，第二次推遲對歐盟與美國貿易協議的投票。



2026年2月20日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在最高法院裁定特朗普在徵收關稅時超越其權限後，於美國華盛頓特區出席白宮記者會。（Reuters）

歐洲議會國際貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）表示，美國新推出的臨時關稅，可能意味著部分歐盟出口商品的關稅將會增加，而且沒有人知道150天後、即此臨時關稅到期後會發生什麼事。歐盟議員將於3月4日再次召開會議，評估美國是否已澄清相關情況，並確認是否正履行去年協議的承諾。

歐美於2025年7月達成貿易協議。歐盟需取消所有美國工業品的關稅，並為美國海產和農產品提供優惠市場准入，以換取美國對大多數歐盟輸美商品徵收15%的關稅。此外，議會也討論維持對美國龍蝦的零關稅政策，該政策最初於2020年與特朗普政府達成。歐洲議會持續討論相關法案，撤銷對美國多種商品徵收關稅，以落實雙方貿易協議。

歐盟旗幟：2024年7月17日，在新一屆歐洲議會全體會議舉行當天，歐盟旗幟在法國斯特拉斯堡（Strasbourg）的議會大樓內懸掛。（Reuters）

目前尚不清楚特朗普新加徵的15%關稅，是否會取代先前的協議，以及會否在原有關稅上疊加。這是議會第二次暫停審議該協議。上個月，議會因不滿特朗普要求收購格陵蘭，以及威脅對歐洲多國加徵關稅，從而暫停了相關表決工作。

朗格日前曾批評，美國政府的關稅政策一團糟，歐盟和美國其他貿易夥伴只剩下「懸而未決的問題和日益增長的不確定性」。他說，歐美貿易協議的法律基礎已經發生變化，將向歐洲議會談判團隊提議暫停立法工作。