歐洲議會通過法案 批准歐盟2027年底前逐步停止進口俄天然氣
撰文：蕭通
出版：更新：
歐洲議會12月17日投票通過一項法案，批准歐盟計劃在2027年年底前，逐步停止進口俄羅斯天然氣。該法案以500票贊成、120票反對、32票棄權獲得通過。法案接下來仍需經歐盟理事會正式批准，並在歐盟官方公報上發布後方能生效。
新華社報道，根據法案內容，一旦該法案於2026年年初生效，現貨市場的俄羅斯液化天然氣將被禁止進入歐盟。在存儲充足的前提下，管道天然氣進口將於2027年9月30日前逐步停止，最遲不得晚於2027年11月1日。
此外，歐洲議會議員還將繼續推動歐盟委員會最遲於2026年年初，提交全面停止進口俄羅斯石油的立法提案，以爭取在2027年年底前實施相關禁令。
國際能源署近日發布的報告顯示，受消費需求上升及管道天然氣供應減少等因素影響，今年全年歐洲液化天然氣進口量將創歷史新高，比2024年增長約20%，並導致歐洲液化天然氣價格持續高企。
