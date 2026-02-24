特朗普或下令出兵伊朗　美媒：美參謀長聯席會議主席憂重大風險

美國新聞網站Axios周一（2月23日）報道，美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）提醒總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），針對伊朗的軍事行動可能存在重大風險，或使美國捲入長期衝突。



兩名消息人士告訴Axios，凱恩對於美國今年1月對委內瑞拉的軍事行動完全支持，但在有關伊朗的討論中更顯謹慎。他認為，若在伊朗發起大規模軍事行動，風險更高，更容易陷入纏鬥並造成美軍人員傷亡。

其中一名消息人士說，凱恩會支持並執行特朗普作出的任何決定，儘管他不主張對伊朗發起軍事打擊。

消息人士說，凱恩並非對軍事行動持懷疑態度，而是對成功的可能性和一旦開啟戰端的後果保持「清醒且務實」的認識。

圖為2025年6月21日，美國總統特朗普在白宮戰情室，與參謀長聯席會議主席凱恩，及其他內閣成員舉行會議。（Reuters）

Axios稱，美國副總統萬斯（JD Vance）一直對打擊伊朗的風險和複雜性存疑，但他否認反對軍事打擊計劃。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）則持觀望態度，既沒有強烈主張發起打擊，也沒有明確反對。

據美媒此前報道，特朗普18日在白宮戰情室召開會議討論打擊伊朗的計劃，出席會議的人員包括萬斯、魯比奧、凱恩和中情局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）。

這張攝於2026年1月9日的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普的3D列印微模型和伊朗國旗。（Reuters）

美國和伊朗新一輪談判定26日在瑞士日內瓦舉行。與此同時，美國繼續向伊朗施加軍事壓力，威脅發起打擊。美國已在中東部署一個航空母艦戰鬥群，預計第二個航母打擊群不久後部署到位。

本文獲《聯合早報》授權轉載

