特朗普稱希望與伊朗達成核協議　而不是發生戰爭

美國總統特朗普（Donald Trump ，又譯川普）於23日在社交媒體發帖稱，如果兩國不能達成核協議，伊朗將迎來極其糟糕的一天，非常不幸的是，對伊朗人民來說也是如此。他表示，希望與伊朗達成協議，而不是發生戰爭。



圖為2026年2月17日，伊朗德黑蘭街頭的，一份報紙的封面照片為美國總統特朗普（Donald Trump）。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

否認參謀長聯席會議主席凱恩反對開戰

特朗普表示，來自假新聞媒體的眾多報道一直在流傳，聲稱美國參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）反對對伊朗開戰，這些報道百分之百不實。特朗普稱，凱恩與所有人一樣，不希望發生戰爭，但如果決定在軍事層面與伊朗對抗，他認為美國能夠輕易獲勝。凱恩非常了解伊朗，因為他曾負責去年「午夜之錘」（Midnight Hammer）行動，打擊伊朗核項目。

特朗普又稱，所有關於可能對伊朗開戰的報道都是錯誤的，而且是蓄意為之。「我是做決定的人，我更願意達成協議而不是打仗，但如果不能達成協議，對伊朗及伊朗人民來說，那將是極其糟糕的一天。非常可悲，他們偉大而美好，這樣的事情本不該發生在他們身上。」