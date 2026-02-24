伊朗：願與美持續數周談判　任何攻擊都被視作侵略

美伊新一輪核談判2月26日將在瑞士日內瓦舉行，伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）於23日表示，談判需要雙方共同努力展現誠意，伊朗願進行持續數天或數周的談判，但延長談判進程「並無益處」。他又警告，任何對伊朗的攻擊都將被視作侵略，將承擔相應後果。同日以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）警告：如果伊朗發動攻擊，以色列將動用「難以想像」的武力反擊。



圖為2026年2月17日，伊朗德黑蘭街頭，一份報紙的封面照片為美國總統特朗普（Donald Trump）。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

巴加埃表示，目前伊朗在制定方案，並期待在未來幾天與美國舉行新一輪會談。他補充說，談判目標是取得成果，伊朗人民正承受制裁壓力，「要採取行動，盡快解除制裁」。

內塔尼亞胡：如伊朗發動攻擊 將遭遇「無法想像」的武力還擊

針對美以可能對伊朗發動軍事打擊的說法，巴加埃表示，伊朗武裝部隊正保持警惕，伊朗在進行外交談判的同時，也密切關注事態發展。他強調，任何強加負擔、預設立場的談判都不會取得成果。若伊方認定對方將談判當作欺騙手段，必將採取相應立場應對。

同日內塔尼亞胡在國會發表講話，稱以色列正面對「非常複雜和充滿挑戰的日子」，已為應對任何威脅做好準備。他表示，如果伊朗攻擊以色列，將犯下可能是史上最嚴重的錯誤，以色列將以對方「無法想像」的武力還擊。