英媒：特朗普會否動武伊朗　特使評估核協議談判成關鍵

英國《衛報》2月23日引述知情人士報道，特朗普（Donald Trump，又譯川普）是否下令對伊朗發動空襲，關鍵取決於其特使威特科夫（Steve Witkoff）與女婿庫什納（Jared Kushner）的判斷——即伊朗政府是否在放棄核武生產能力的協議上拖延時間。



報道指，美伊新一輪談判將於2月26日在瑞士日內瓦舉行，談判將由威特科夫和庫什納主導，他們對達成協議可能性的評估將影響特朗普的決策。如果無法達成協議，特朗普已向顧問表示正考慮對伊朗進行有限度打擊；若施壓仍無效，美方則將發動規模更大的攻擊以迫使伊朗政權更迭。

圖為2026年2月17日，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在瑞士日內瓦出席聯合國裁軍談判會議特別會議，此次會議與美伊會談同期舉行。（Reuters）

知情人士透露，特朗普已多次聽取有關軍事選項的簡報，最近一次是在周三於白宮戰情室進行。過去數週，特朗普亦就如何應對伊朗問題徵求白宮西翼各級官員的意見。

副總統萬斯（JD Vance）據悉已闡述空襲行動的利弊，但他一直向美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）強調空襲可能的風險，因為他對於攻擊伊朗的成功可能性遠不如委內瑞拉行動那樣充滿信心。

2026年2月7日，伊朗德黑蘭，一份伊朗報紙的封面照片為伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araqchi）與美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）。（Reuters）

美國政府內部也存在不確定性，即空襲是否足以迫使伊朗達成協議，甚至能否推翻哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）及其宗教領袖集團。為此，政府官員也探討了避免軍事衝突的潛在途徑。正在討論的方案之一是允許伊朗保留有限的核濃縮能力，但僅限於醫學研究、治療或其他民用能源用途領域。