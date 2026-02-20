和平委員會｜特朗普：委員會將獲美捐100億美元　協助強化聯合國

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月19日在華府主持「和平委員會」（Board of Peace）首次會議，直指該委員會所以成立，是因為加沙戰爭「無法透過聯合國解決」。他又稱，和平委員會將一定程度上監督聯合國，確保其正常運作。不過，他沒有詳細說明如何監督。



特朗普也宣布，美國將和平委員會捐贈100 億美元。不過，他沒有透露資金來源的細節，也沒有說明是否已向國會提出撥款申請。



此前有不少分析稱，由於擔心和平委員會將削弱聯合國的角色，部份國家對是否加入表示猶豫。而過去多次批評聯合國，且並大幅削減對聯合國機構捐款的特朗普，於19日的會議上表示，美國將支持聯合國，並確保聯合國具影響力。他表示，美國將協助令聯合國更強大，「他們需要幫助，尤其是在資金方面。我們將提供資金援助，並確保聯合國能夠正常運作。」

特朗普稱，認為聯合國擁有巨大的潛力，但目前還沒有發揮。

美國總統特朗普倡議成立的「和平委員會」2026年2月19日在華盛頓召開首次會議（Reuters）

料其他受邀國家將加入 形容有國家「耍花招」

對於挪威先前表示，不會立即加入和平委員會。特朗普在會上稱，挪威已同意主辦和平委員會成員聚會。不過，他未說明挪威是否已同意加入為會員。

特朗普強調，和平委員會是他參與過的「最重要、影響最深遠的事情之一」，並對參與的國家和領導人大加讚賞。對於其他尚未決定的受邀國家 ，他也表示樂觀。他說：「幾乎所有人都接受了，那些還沒接受的也會接受的。」特朗普稱，「有些國家在耍花招。」

由特朗普倡議成立、主張解決加沙問題的「和平委員會」（Board of Peace）2月19日於華盛頓召開首次會議，據白宮指有超過45國派代表出席，包括以色列、阿聯酋、沙特、土耳其、約旦及卡塔爾等中東國家代表，以及阿根廷、巴拉圭、匈牙利、哈薩克等，但不包括多位盟友如法國、英國。