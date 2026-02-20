和平委員會｜特朗普開了個前所未有的國際會議？

這絕對是你前所未見的一個國際會議。先說合影吧。前面正中間是五個人，美國總統特朗普（Donald Trump）、副總統萬斯（JD Vance）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）、總統特使威特科夫（Steve Witkoff），還有特朗普大女婿庫什納（Jared Kushner），旁邊則是一圈總統總理，比如，阿根廷總統米萊（Javier Milei）、印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）等。哦，巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shahbaz Sharif，下稱夏巴茲），只能站到第二排。



你看過這樣的合影站位嗎？總統總理靠邊站，中間是五個美國人，有些還只是特使、女婿。傳統的外交禮儀，往往象徵着一種無形的秩序; ; 而當這種秩序被打破時，露出的往往是權力最真實的形狀。

特朗普就這樣幹了。2月19日，他在華盛頓召開了所謂的「和平委員會」第一次峰會。這個委員會，首任主席是特朗普，主席還可以續任，也就是說，只要特朗普願意，他就是「終身主席」。

成員國任期不超過三年，但捐款10億美元可以當常任理事國，沒有任期限制，10億美元歸主席支配。 成立和平委員會的任務，當前是監督加沙過渡治理，但特朗普說，以後會擴大為應對全球衝突，甚至「可能會」取代聯合國。在權力的棋盤上，規則的制定者往往也是規則的最終受益人。

圖為2026年2月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華府主持「和平委員會」（Board of Peace）首次會議。（Reuters）

看了一下，特朗普邀請了眾多的總統總理，來自20多個國家。還有一些國家，只派出了觀察員，不是正式會員。

正式會員有哪些？美洲就三個：阿根廷、巴拉圭、美國。歐盟只有兩個：匈牙利、保加利亞。主要集中在中東和穆斯林國家，當然，還有蒙古國、越南。

與其看哪些是加入的，更有看點的，其實是哪些沒加入。聯合國五常中，除了美國，四常沒有加入。西方七國中，除了美國，六國沒有加入。20國集團中，絕大多數都沒有加入。

西方媒體做了統計，和平委員會成員國，總計擁有約15億人口，佔全球總人口的18%，這一比例顯著低於20國集團或金磚國家（BRICS）等國際組織。

以前，西方國家總嘲諷俄羅斯，你看，來捧場的就這些國家。但現在，很多美國人自嘲：美國真是衰落了，也淪落到這個樣子了。

歷史的弔詭之處在於，當昔日的燈塔試圖照亮自己的道路時，才發現追隨者早已散落在不同的航道上。

但架不住特朗普很高興。他宣佈，美國將向和平委員會捐贈100億美元; ; 此外，哈薩克、亞塞拜疆、阿聯酋、摩洛哥、巴林、卡塔爾、沙特阿拉伯、烏茲別克和科威特，也已向加沙救援捐贈超過70億美元; ; 印尼、摩洛哥、阿爾巴尼亞、科索沃和哈薩克，「都已派遣軍警穩定加沙」。

他還表示，雖然聯合國「潛力很大」 但和平委員會將監督聯合國工作。 也就是說，在特朗普的構想中，聯合國現在還有了一個太上皇。

每一個新秩序的誕生，都伴隨着對舊秩序的重新定義，哪怕這種定義只是某個人的一廂情願。

至於有些國家接受邀請，但沒加入，特朗普的態度是：「幾乎所有人都接受了。 那些還沒接受的，以後也會接受的。 有些人想耍小聰明。 沒用的。 別想在我面前耍小聰明。 有些我們不需要。 好自為之......」

2025年8月22日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，中）在白宮橢圓形辦公室手持國際足協世界盃獎杯，宣布12月將在華盛頓進行2026世界盃抽籤儀式。副總統萬斯（JD Vance，左）和國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino，右）站在他身旁。（Reuters）

他還調侃說：「挪威已同意主辦和平委員會的一項活動，我聽到『挪威』這個名字時，還以為自己要得諾貝爾獎了，他們終於做對了...... ...... 但我不在乎諾貝爾獎。 我在乎的是拯救生命。 」

全場哄堂大笑。特朗普還是對和平獎念念不忘啊。

所以，我們看到，在一眾嘉賓中，在總統總理中間，居然還有國際足聯主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）。聯合國秘書長都沒來，他來湊什麼熱鬧？因為他曾給特朗普頒發了一個特別的和平獎。在峰會上，特朗普就說：他們（國際足聯）把他們的第一個和平獎頒給了我。）。聯合國秘書長都沒來，他來湊什麼熱鬧？因為他曾給特朗普頒發了一個特別的和平獎。我認為，他們看出我被挪威坑了，於是說：「不如給他頒個和平獎吧。」

所以，在這次峰會上，哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）當場提議：我建議，設立一個由和平委員會頒發的「特朗普總統特別獎」，以表彰特朗普在和平建設方面取得的傑出成就。

巴拉圭總統培尼亞（Santiago Pena）為特朗普點讚，還說，他的國家將堅定支持美國，除了有一天例外，「那就是6月12日，因為巴拉圭將在世界盃中對陣美國。」

巴基斯坦總理夏巴茲則當面誇讚特朗普：你真是南亞的大救星............

特朗普也很高興，宣稱他幫助調解了印巴衝突，「當時11架噴氣式飛機被擊落——都是非常昂貴的飛機......」

莫迪估計又要氣瘋了，以前你不是說6架，怎麼夏巴茲一誇，你就變成了11架？！

特朗普還現場表揚卡塔爾首相，推心置腹說：你需要一家公關公司，因為你做了很多好事，但他們卻把你視為惡人。 你並不邪惡。 你幫了我們很多，你是一位非常好的盟友。 我只是想讓大家知道這一點。

但一個大國沒有，多少有些孤單。 特朗普也鄭重表示：我希望中國和俄羅斯能夠加入和平委員會，他們都已被邀請............

特朗普在聯合國總部發表講話情形。（GettyImages）

最後，怎麼看？還是粗淺三點吧，或者，換個角度看。第一，歐洲肯定氣壞了。這估計還是史上第一次，美國搞國際組織，歐洲列強齊刷刷不參加。雖然也有匈牙利、保加利亞、阿爾巴尼亞去捧場，但畢竟代表不了整個歐洲。

看來，魯比奧在達沃斯口吐蓮花，雖然贏得歐洲人起立鼓掌，雖然特朗普還調侃，你下次再講這麼好，我就把你開了; ; 但歐洲人很清楚，魯比奧更多是包裝大師。至少在特朗普任內，大西洋聯盟正在撕裂，而且，越撕越大。但歐洲人很清楚，魯比奧更多是包裝大師。至少在特朗普任內，大西洋聯盟正在撕裂，而且，越撕越大。

第二，莫迪完全在拆台呵。為什麼特朗普見到夏巴茲，就忍不住要誇？一則巴基斯坦人會說話，他之前還當面對特朗普說，一定會提名特朗普拿諾貝爾獎。

反觀印度，不僅不來捧場，還在搞一個所謂的AI峰會，拉了法國總統馬克龍、巴西總統盧拉等政要參會。這些人，不更應該去華盛頓捧場嗎？莫迪你公開搶特朗普的風頭，大統領記下了。峰會，拉了法國總統馬克龍、巴西總統盧拉等政要參會。這些人，不更應該去華盛頓捧場嗎？莫迪你公開搶特朗普的風頭，大統領記下了。峰會，拉了法國總統馬克龍、巴西總統盧拉等政要參會。這些人，不更應該去華盛頓捧場嗎？莫迪你公開搶特朗普的風頭，大統領記下了。

第三，這真是一場大戲啊。回到文章開頭的場景，各國領袖合影，總統總理站兩邊，美國五人站中心，其中包括特朗普的特使、特朗普的女婿。在哪一個國際場合，都不會這樣站位吧。

而且，開會每人發一頂特朗普最喜歡的大紅帽，背景音樂是特朗普競選的神曲，用CNN的話說，這感覺就是參加特朗普的一次政治集會。

這就是特朗普。 別人不敢幹或不會幹的事，他就幹了，而且大操大辦，你看，那麼多總統總理，不也都滿臉堆笑沒話說嘛。而且，記住，他的和平委員會，以後還要監督聯合國呢！別人不敢幹或不會幹的事，他就幹了，而且大操大辦，你看，那麼多總統總理，不也都滿臉堆笑沒話說嘛。而且，記住，他的和平委員會，以後還要監督聯合國呢！

本文獲新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。

