特朗普新關稅生效　稅率10%低於預期　多國警告可能報復

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的新關稅政策於2月24日起生效，將實施10%的臨時性全球進口關稅，此稅率低於其此前宣稱的15%。



此番關稅調整是在美國最高法院駁回其去年依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的全面關稅後迅速推出的替代措施。新關稅依據《1974年貿易法》第122條實施，允許總統在未經國會批准下徵收最多150天。

特朗普聲稱關稅旨在「解決國際收支根本問題並重新平衡貿易關係」。然而，官方最新數據顯示美國貿易逆差上週擴大至約1.2萬億美元（約9.36萬億港元），再創新高。

2026年2月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）引用1974年貿易法（1974 Trade Act）第122條，向全球開徵10%的關稅，以取代被最高法院推翻的關稅措施。特朗普21日在網上發文表示，上調新一輪全球關稅稅率至15%。這是他引用法律條款下允許實施的最高關稅稅率。（Truthsocial@realDonaldTrump）

國際反應方面，英國表示若美國不遵守雙邊關稅協議，不排除採取對等措施，並補充「沒有人希望發生貿易戰」；歐盟已暫停對夏季達成協議的批准程序，並要求美方澄清關稅細節；印度亦推遲原定談判。歐盟對美國關係代表團主席貝尼費（Brando Benifei）呼籲各國合作應對。

特朗普日前警告，將對在貿易協議中「玩弄手段」的國家加徵更高關稅。據官方統計，美國此前依據IEEPA已徵收至少1,300億美元（約1.01萬億港元）關稅。