巴黎羅浮宮館長德卡爾請辭　已獲馬克龍接受

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）的辦公室2月24日公布，馬克龍已接受巴黎羅浮宮（Louvre Museum）館長德卡爾（Laurence des Cars，暫譯）的辭呈，並稱此舉是「負責任的行為」。



2026年1月14日，法國巴黎，遊客排隊參觀羅浮宮博物館（Louvre Museum）。（Getty）

馬克龍辦公室表示，馬克龍讚揚德卡爾對羅浮宮的貢獻，在這座世界最大博物館需要平靜，以及強大動力展開保安項目及現代化改造之際，卡爾展現出責任感。

公告又稱，希望依托德卡爾的學術專長，在法國擔任七國集團（G7）輪值主席國期間，委託她負責有關大型博物館間的合作事務。

2025年10月19日，法國羅浮宮（Musée du Louvre）發生劫案，警方對館外的升降台車進行調查。（Reuters）

德卡爾於2021年起擔任羅浮宮館長，此次辭職距羅浮宮劫案發生已有4個多月。據悉，2025年10月搶劫案發生後不久，德卡爾曾提出辭職，但未獲法國文化部長批准。

在法國《費加羅報》24日刊發的專訪中，德卡爾表示，辭職的原因是她感到自2021年9月上任以來，所推動的羅浮宮現代化進程無法繼續推進。

近月來，羅浮宮的管理層面對外界大量的壓力。去年10月，竊匪光天化日之下從羅浮宮盜走了價值連城的法國王室珠寶。針對該案的行政調查結果顯示，博物館存在外部監控設備不足、安保控制室設備陳舊、機構內部協調不充份等問題。其後，館內數百本書因漏水而受損，而近期的工潮也讓博物館頻繁休館。