巴黎羅浮宮館長德卡爾請辭 已獲馬克龍接受
撰文：蕭通
出版：更新：
法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）的辦公室2月24日公布，馬克龍已接受巴黎羅浮宮（Louvre Museum）館長德卡爾（Laurence des Cars，暫譯）的辭呈，並稱此舉是「負責任的行為」。
馬克龍辦公室表示，馬克龍讚揚德卡爾對羅浮宮的貢獻，在這座世界最大博物館需要平靜，以及強大動力展開保安項目及現代化改造之際，卡爾展現出責任感。
公告又稱，希望依托德卡爾的學術專長，在法國擔任七國集團（G7）輪值主席國期間，委託她負責有關大型博物館間的合作事務。
德卡爾於2021年起擔任羅浮宮館長，此次辭職距羅浮宮劫案發生已有4個多月。據悉，2025年10月搶劫案發生後不久，德卡爾曾提出辭職，但未獲法國文化部長批准。
在法國《費加羅報》24日刊發的專訪中，德卡爾表示，辭職的原因是她感到自2021年9月上任以來，所推動的羅浮宮現代化進程無法繼續推進。
近月來，羅浮宮的管理層面對外界大量的壓力。去年10月，竊匪光天化日之下從羅浮宮盜走了價值連城的法國王室珠寶。針對該案的行政調查結果顯示，博物館存在外部監控設備不足、安保控制室設備陳舊、機構內部協調不充份等問題。其後，館內數百本書因漏水而受損，而近期的工潮也讓博物館頻繁休館。
羅浮宮又出事？ 展廳漏水導致19世紀天花板壁畫受損羅浮宮爆門票詐騙案 金額近億元9人被捕 2中國導遊疑涉案巴黎羅浮宮公開歐仁妮后冠損毀照 館方料可完全修復羅浮宮竊案｜犯案畫面首曝光 歐仁妮皇后皇冠受損壓扁照片公開羅浮宮1.14起非歐盟遊客票價升45% 法國學者：赤裸民族主義復興