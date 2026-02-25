俄烏戰爭四周年　G7發聯合聲明重申對烏克蘭堅定支持

七國集團（G7）領導人2月24日發表聲明，重申堅定支持烏克蘭捍衛領土完整和生存權。此聲明發表正值俄烏戰爭持續4年之際。



路透社報道，聲明中寫道：「我們繼續支持總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）為實現這些目標所做的努力，包括啟動和平進程並促使各方進行直接對話。歐洲將在這一進程中發揮主導作用，其他夥伴也將加入其中。」

2026年2月14日，烏克蘭總統澤連斯基在德國慕尼黑舉行的慕尼黑安全會議上致詞。（Reuters）

聲明還指出：「我們承認，只有烏克蘭和俄羅斯在真誠的談判中攜手合作，才能達成和平協議。」

俄羅斯與烏克蘭的戰爭自2022年2月24日開始，至今踏入第5個年頭，雙方仍未達成終戰協議，據美媒2月23日整理5大統計數字，俄羅斯正佔領烏克蘭19.4%領土，較往年增加0.79個百分點。另一方面，烏克蘭得到的外國軍援較過去減少13%，重建成本也預估將達到5880億美元（約4.6萬億港元）