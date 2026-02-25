特朗普發表第二任期首次國情咨文：美國比任何時候都更強大｜最新

美國總統特朗普（Donald Trump）於美東時間2月24日晚上9時（本港時間25日上午10時）發表其第二任期首次國情咨文（state of the union)。



[10:43] 特朗普表示，美國石油日產量增加60多萬桶，天然氣產量也創下歷史新高。他還稱，美國已從委內瑞拉進口逾8千萬桶石油，並已控制委內瑞拉的石油銷售。

[10:42] 特朗普告訴國會，「我們的國情強勁」。他補充說：「我們的國家正重拾勝利。」他隨後介紹了剛在奧運會上獲得金牌的美國男子冰球隊。特朗普表示他計劃向球隊守門員Connor Hellebuyck頒發總統自由勳章。這是總統可以授予平民的最高榮譽。

2026年2月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）發表國情咨文時，美國奧運男子冰球隊隊員們鼓掌。(Reuters)

[10:37] 特朗普亦吹噓他的經濟成就，重點強調通脹下降，並重申在他的前任拜登（Joe Biden）執政期間出現了「我國歷史上最嚴重的通脹」。

特朗普稱，「在過去的12個月裏，我的政府已將核心通賬率降至五年多來的最低水平，」他接着補充說，「自大選以來，股市已創下53項歷史新高」。他還表示，他的政府在執政第一年就吸引了超過18萬億美元的投資。

[10:33] 特朗普在國情咨文中稱就業市場強勁，並表示如今美國的就業人數比歷史上任何時期都多。

2026年2月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區國會大廈眾議院議事廳發表國情咨文前，美國副總統萬斯（JD Vance）和美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）交談。（Reuters）

[10:32] 特朗普在國情咨文中首先強調了他在移民議題上所取得的成就。他稱，自他上任以來，非法越境人數已大幅下降。但他對新移民的態度較為溫和。特朗普說：「我們將始終允許合法入境的人，那些熱愛我們國家並努力維護我們國家的人。」

[10:30] 總統特朗普表示，他去年接手的是一個「停滯不前」且「通脹率創歷史新高」的美國經濟。他表示，在他的領導下，美國經濟取得了進步，實現了「史無前例的復甦」。