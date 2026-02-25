特朗普發表第二任期首次國情咨文　逾1小時40分創歷來最長｜最新

美國總統特朗普（Donald Trump）於美東時間2月24日晚上9時（本港時間25日上午10時）發表其第二任期首次國情咨文（state of the union)。



[11:53] 特朗普表示伊朗希望與美國達成協議，但他表示，「我們尚未聽見那句關鍵的承諾：『我們絕不會擁有核武』」。

[11:43] 特朗普在介紹遇害右翼活動家查理柯克（Charlie Kirk）的遺孀埃莉卡（Erika Kirk）表示，國家必須團結起來，「反對任何形式的政治暴力」。他說，查理柯克「對宗教信仰的蓬勃發展做出了巨大貢獻」，並補充說：「我們熱愛宗教，我們也樂於讓它復興。」

[11:30] 特朗普表示，明年，那些無法透過工作獲得退休儲蓄計劃的美國人將有機會投資聯邦員工退休計劃。該計劃名為「節儉儲蓄計劃」（Thrift Savings Plan）。根據美國勞工部數據，約30%的私營部門勞動力缺乏退休計劃。

[11:18] 特朗普宣布，副總統萬斯將主導一場「反詐欺戰爭」。特朗普指出在明尼蘇達、加州、麻省及緬因州這四個由民主黨主導的州，存在著「掠奪美國的腐敗行為」。

特朗普稱萬斯的打擊行動已實施四個月，並補充道：「若能查出足夠的欺詐行為，我們將一夜之間實現預算平衡。」

2026年2月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區國會大廈眾議院議事廳發表國情咨文時，副總統萬斯（JD Vance）在眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）旁邊做手勢。（Reuters）

[11:11] 特朗普讚揚科技公司承諾為運行其AI資料中心所需的電力支付更多費用，並正式宣布他所協商達成的「電費繳納者保障承諾」。他表示「這是美國前所未有的獨特策略。」他指出，老化的電網和激增的需求是促成這項舉措的原因。

[11:08] 特朗普將生活成本問題作為其演講的重點，並將其融入關於醫療保健、能源和住房的演講中。民調顯示，大多數美國人都在擔憂物價上漲。

[11:06] 特朗普指示在場的國會議員將他提出的住房投資者禁令提案「永久化」，因為「我們希望住房屬於人民，而不是企業」。

[11:03] 特朗普吹噓自己與十多家藥廠進行的藥價談判成果，並宣傳其新推出的藥品折扣網站TrumpRX.gov。他表示：「美國人現在可以享受全球最低的藥品價格。」

[10:59] 特朗普表示自己正面對「當代最嚴重的詐騙之一——壓垮人的醫療成本」。他將高昂費用歸咎於《平價醫療法案》（即奧巴馬醫改），指控保險公司藉此政策牟取暴利。

特朗普宣稱將推動醫療價格透明化，終結「處方藥價格的瘋狂膨脹」。他補充道，歷任總統「盡是空談，毫無作為」。

2026年2月24日，美國總統特朗普(Donald Trump)在美國國會大廈眾議院會議廳發表國情咨文時，共和黨人鼓掌，而民主黨人則留在座位上。(Reuters)

[10:57] 特朗普將「驚人的經濟復甦」歸功於其關稅政策的有效性，並稱最高法院近期對其多項關稅政策的裁決「令人失望」且「不幸」。

[10:52] 特朗普將最高法院關稅裁決，輕描淡寫地描述為前進道路上的一個小插曲，並承諾會尋找其他途徑繼續推行其關稅政策。

[10:51] 特朗普大力宣傳減稅政策，希望共和黨能在2026年中期選舉中以此為競選綱領。他亦稱，「所有民主黨人——每一個民主黨人都投票反對這些至關重要且極其必要的大規模減稅政策。」

[10:43] 特朗普表示，美國石油日產量增加60多萬桶，天然氣產量也創下歷史新高。他還稱，美國已從委內瑞拉進口逾8千萬桶石油，並已控制委內瑞拉的石油銷售。

[10:42] 特朗普告訴國會，「我們的國情強勁」。他補充說：「我們的國家正重拾勝利。」他隨後介紹了剛在奧運會上獲得金牌的美國男子冰球隊。特朗普表示他計劃向球隊守門員Connor Hellebuyck頒發總統自由勳章。這是總統可以授予平民的最高榮譽。

2026年2月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）發表國情咨文時，美國奧運男子冰球隊隊員們鼓掌。(Reuters)

[10:37] 特朗普亦吹噓他的經濟成就，重點強調通脹下降，並重申在他的前任拜登（Joe Biden）執政期間出現了「我國歷史上最嚴重的通脹」。

特朗普稱，「在過去的12個月裏，我的政府已將核心通賬率降至五年多來的最低水平，」他接着補充說，「自大選以來，股市已創下53項歷史新高」。他還表示，他的政府在執政第一年就吸引了超過18萬億美元的投資。

[10:33] 特朗普在國情咨文中稱就業市場強勁，並表示如今美國的就業人數比歷史上任何時期都多。

2026年2月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區國會大廈眾議院議事廳發表國情咨文前，美國副總統萬斯（JD Vance）和美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）交談。（Reuters）

[10:32] 特朗普在國情咨文中首先強調了他在移民議題上所取得的成就。他稱，自他上任以來，非法越境人數已大幅下降。但他對新移民的態度較為溫和。特朗普說：「我們將始終允許合法入境的人，那些熱愛我們國家並努力維護我們國家的人。」

[10:30] 總統特朗普表示，他去年接手的是一個「停滯不前」且「通脹率創歷史新高」的美國經濟。他表示，在他的領導下，美國經濟取得了進步，實現了「史無前例的復甦」。