近40名民主黨議員缺席特朗普國情咨文　愛潑斯坦受害者受邀出席

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）定美東時間星期二（2月24日）晚上9時（香港時間25日上午10時）到國會聯席會議發表國情咨文，這一天恰逢俄羅斯全面入侵烏克蘭四周年紀念日。



英國廣播公司（BBC）報道，來自共和、民主兩黨的國會議員、美國最高法院大法官、軍部高級官員都有出席。

美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，又譯梅蘭妮亞）和特朗普家族的其他成員，以及特朗普的內閣成員也到場。

此外，還有數十名受特朗普和議員邀請的知名人士。

查理柯克的遺孀Erika 9月21日出席丈夫的追悼會時，宣布接任丈夫生前成立的「美國轉折點」組織的新任行政總裁。（Reuters）

特朗普邀請的嘉賓包括右翼意見領袖柯克（Charlie Kirk）的遺孀埃麗卡（Erika Kirk）。柯克去年9月在猶他州的校園活動表演講時遭暗殺。

一直為已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）受害者請命的民主黨眾議員卡納（Ro Khanna）說，他邀請其中一名受害者羅布森（Haley Robson）出席。另一名受害者赫爾姆（Teresa Helm）也會出席，她是受民主黨眾議員斯瓦爾韋爾（Eric Swalwell）的邀請。

哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞報道，20多名民主黨議員說，他們不會出席特朗普的國情諮文演說，其中包括眾議員亞曆山大·奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）。

報道稱，總共有近40名民主黨議員表示會缺席。

