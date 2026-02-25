特朗普國情咨文　民主黨女議員佩戴「小木偶式長鼻」胸針示威

據《今日美國》、華盛頓郵報報道，當地時間2月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在國會發表國情咨文。一名民主黨女議員佩戴一枚「長鼻特朗普」胸針出席，以示抗議。



佩戴該胸針的女議員為加利福尼亞州民主黨聯邦眾議員巴拉甘（Nanette Barragán），胸針上畫著一個長有「小木偶（Pinocchio）式長鼻子」的特朗普，還用大寫字體寫著「騙子，騙子」。

2026年2月24日，加州民主黨眾議員巴拉甘（Nanette Barragán）佩戴「長鼻特朗普」胸針，出席美國國會聯席會議，聆聽美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）第二任期首次國情咨文演說。（Reuters）

還有多名眾議院民主黨女議員身著白色服裝，這是美國婦女參政運動的代表色。民主黨人在特朗普向國會發表的大部份聯合講話中都穿著白顏色的衣服，以此表達抗議。

今年，民主黨人還表示，這一顏色也象徵著他們對《拯救美國法案》（SAVE America Act）的強烈不滿。該法案近期在眾議院通過，要求選民在聯邦選舉登記時，必須親自出示美國公民身份證明，如護照或出生證明。

此外，還有數十名民主黨人為抵制此次國情咨文演講拒絕出席，他們與數百名民眾聚集在華盛頓國家廣場，參加名為「人民的國情咨文」的抗議活動。

「如果特朗普不尊重美國人民，那麼人民就應該停止聽他的講話，轉而關注彼此——關注他們的鄰居、他們的社區以及這個國家的真正力量。」活動的組織者之一、馬薩諸塞州民主黨聯邦參議員馬基（Ed Markey）在一份聲明中寫道。

本文獲《觀察者網》授權轉載

