冰島總理：將在未來幾個月舉行公投　決定是否加入歐盟

冰島總理弗羅斯塔多蒂爾（Kristrun Frostadottir）2月25日在波蘭舉行的記者會上表示，冰島將在未來幾個月舉行全民公投，決定是否加入歐盟。



圖為2026年2月25日，冰島總理弗羅斯塔多蒂爾（Kristrun Frostadottir）到訪波蘭華沙，與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）會晤後共同舉行記者會，期間圖斯克送上一塊波蘭品牌的巧克力。（Getty Images）

弗羅斯塔多蒂爾當日與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）會晤後會見記者，稱公投日期尚未敲定，但將在接下來的幾個月時間努力籌備，公投結果將決定是否重啟與歐盟的入盟談判。

圖斯克表示，他「非常樂意」看到冰島加入歐盟，並形容波蘭在歐洲一體化進程中為「成功典範」，可供冰島借鏡經驗。他又稱，同意弗羅斯塔多蒂爾的觀點，即歐盟必須「尊重」所有國家，並且「平等對待大國和小國」。

圖斯克也提及英國，指英國脫歐公投10年後，英國社會的態度發生了轉變，證明民眾終於認識到了歐盟成員國的價值。

冰島曾於2009年申請加入歐盟，但經多年談判後仍存分歧。於2013年大選後，新聯合政府不贊成加入歐盟，暫停入盟談判。至2015年，冰島正式通知歐盟不再作為申請國。

2025年7月16日，比利時布魯塞爾，歐盟旗幟在歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

但民調顯示，近年來由於生活成本上漲，以及烏克蘭持續不斷的戰爭，重新燃起冰島加入歐盟的熱情。英國《衛報》報道，此前有消息指冰島計劃在2027 年初舉行公投，而弗羅斯塔多蒂爾的最新說法或顯示公投會提前。

報道指出，2025年的兩項民調顯示，冰島支持加入歐盟的民眾略佔多數。其中一項由Prósent進行的調查顯示，45%的受訪者表示支持冰島加入歐盟，而35%受訪者表示反對。同年蓋洛普（Gallup）的一項調查也得出了類似的結果，44%的受訪者表示支持冰島加入歐盟，36%人表示反對。