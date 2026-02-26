古巴政府：邊防部隊截查美國違規快艇遭槍擊　開火還擊致4死6傷

古巴內政部2月25日（周三）發聲明表示，一艘來自美國佛羅裡達州的快艇進入古巴水域，邊防部隊嘗試截查快艇期間遭到槍擊，古巴軍隊隨即開會還擊，事件造成4人死亡，7人受傷。



據路透社報道，四名死者均來自佛羅裡達州的一艘快艇上，另有六人受傷。此外，古巴邊防局指揮官也受傷。

古巴駐美國領事館轉發內政部的聲明：

古巴內政部的聲明指，2月25日上午，一艘違規快艇在古巴領海被發現。該快艇在美國佛羅裡達州註冊，船號為FL7726SH，駛近古巴維拉克拉拉省（Villa Clara）科拉利略市（Corralillo ）卡約法爾科內斯島（Cayo Falcones）埃爾皮諾海峽（El Pino）東北方向約1海里處。

古巴內政部邊防部隊的一艘水上巡邏艇載有五名官兵，試圖上前核實該快艇身份時，遭到違規快艇上的船員向古巴人員開火，導致古巴邊防局指揮官受傷。

截至本報告發布時，衝突造成外籍快艇上四名人員死亡，六人受傷。傷者已被疏散並接受送往醫院接受治療。

面對當前挑戰，古巴重申其捍衛領海的決心，古巴深信國防是維護國家主權和確保區域穩定的根本支柱。

有關部門仍在繼續調查，以徹底查明事件真相。

路透社的報道指，這次事件發生正值古巴與美國的關係正處於高度緊張狀態。美國幾乎封鎖了所有運往古巴的石油，這加大了古巴共產黨政府的壓力。 1月3日，美軍在加拉加斯強行擄走委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro），這讓古巴失去一位重要盟友。