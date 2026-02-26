特朗普國情咨文謊話連篇？　民主黨人：應獲諾貝爾小說獎

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月24日在眾議院發表國情咨文，演說帶來的反應兩極。共和黨人稱讚特朗普闡述重返白宮一年政績的樂觀言論，民主黨人則指責他的演講謊話連篇。有民主黨眾議員表示：「特朗普一直渴望獲得諾貝爾獎，就他那一套謊言，他應該爭取獲得諾貝爾小說獎。」



據英國《衛報》報道，特朗普在演說中表示：「我們的國家回來了——比以往任何時候都更加強大、更加美好、更加富強」。

特朗普的國情咨文持續近兩小時，內容涵蓋關稅、邊境安全、徵兵和能源生產等諸多議題。他告訴全國人民，經濟一片繁榮，通脹得到控制，一個黃金時代即將到來，但民主黨人並不買單。

民主黨人認為特朗普的國情咨文「謊話連篇」：

來自加州的民主黨眾議員謝爾曼（Brad Sherman）：「特朗普告訴我們，經濟好極了，一切都買得起。如果你相信這些，那你大概也會相信他對他的三位妻子都忠貞不渝。這次國情咨文是我國歷史上最長、最糟糕的一次。」

來自麻薩諸塞州的民主黨眾議員麥戈文（Jim McGovern）則認為，特朗普的策略本身就是編造謊言。他指出：「如果換作其他任何一位總統，憑空捏造出如此誇張荒謬的經濟謊言，那將會是一場巨大的醜聞。特朗普的策略就是用鋪天蓋地的謊言淹沒一切，讓人應接不暇。請大家不要放棄真相。」

德拉瓦州民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons）表示，總統錯失了良機。「特朗普今晚本有機會團結全國。然而，我們看到的卻是一場競選集會，他在會上撒謊、逃避責任，對那些擔憂自身處境的美國民眾卻沒有任何答案。」

加州眾議員魯伊斯（Raul Ruiz）逐條分析了演講中的種種說法。 他狠批：「特朗普就通脹講大話，而他的關稅政策增加了民眾的生活成本。他就醫療保健計劃撒謊，而他的政策卻剝奪了數百萬美國人的醫療保險。他謊稱會保護退休人士，而他卻在竭盡全力地瓦解社會保障和醫療保險。」

魯伊斯語帶嘲諷地表示：「特朗普一直渴望獲得諾貝爾獎。就他（今晚）編造的謊言而言，他應該去競逐諾貝爾小說獎。」

2026年2月24日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在眾議院發表國情咨文。（Reuters）

佐治亞州民主黨參議員沃諾克（Raphael Warnock）表示：「他們最引以為豪的成就就是剝奪勞工家庭餐桌上的食物，以便讓他們可以再次為金主們減稅。」