魯比奧罕見向國會「八人幫」機密簡報伊朗局勢　舒默：非同小可

美國總統特朗普（Donald Trump）2月24日晚於美國國會發表國情咨文演說，而在其演講前夕，國務卿魯比奧（Marco Rubio）罕見與國會攸關國安情報事務的「八人幫」（Gang of 8）進行關於伊朗問題的機密簡報。目前正值美國向中東部署自2003年以來規模最大的飛機和軍艦部隊，有聽完簡報後的議員神色凝重，表示事態「非同小可」。



「八人幫」包括共和黨與民主黨在眾議院與參議院的正副領袖，以及眾院與參院情報委員會主席與副主席。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在簡報後回應記者提問時說：「這事非同小可，執政當局必須向美國人民交代清楚立場和理由。」

美軍福特號航空母艦打擊群已經進入東地中海海域，林肯號打擊群早已在波斯灣附近阿拉伯海就定位，而美國空軍在伊朗週遭的中東基地已經進駐巨量的空中兵力，包括最先進的F-22與F-35戰鬥機，可以攜帶大量炸彈的F-15戰鬥機，進行電子作戰的要角EA-18G電戰機等。

2025年6月24日，美國華盛頓，民主黨參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在國會山每週政策午餐會後的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

特朗普其後在國情咨文中也說明，可能需要對伊朗再度動武的理由，「伊朗政權及其殘暴的代理人傳播的只有恐怖主義、死亡與仇恨。」

美伊將在周四再度進行新一輪的核子問題談判。特朗普多次對談判人員未能達成協議表示挫折，他在國情咨文演講中說：「他們很想達成協議，但他們還沒願意講出那個關鏈用字：『我們永遠不會擁有核武器』。」