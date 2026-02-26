紐約警員遭雪球攻擊　警方斥行為屬犯罪　市長稱僅為雪球戰｜有片

美國紐約市2月23日（周一）的一場互擲雪球戰，導致市長曼達尼（Zohran Mamdani）與市警察局之間產生分歧。在華盛頓廣場公園拍攝的影片顯示，公園裏的雪球戰逐漸演變成部份人用雪球攻擊警察。曼達尼事後表示涉案人員不應被起訴，警方則表示影片中行為屬犯罪行為。



2026年1月6日，美國紐約市，市長曼達尼（Zohran Mamdani）在市警察局總部舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）報道，紐約警察局發言人表示，有4名年齡在18至20歲之間的男子「故意用冰雪多次擊打警員的頭部、頸部和臉部，導致其受傷」。受傷警員已被送往醫院，目前情況穩定。

紐約市警察局（NYPD）周二公布4名涉嫌以雪球襲擊警員致傷者的照片。警察局長蒂施（Jessica Tisch）表示，「我要明確聲明，影片所示行為既可恥，亦屬犯罪。」

然而市長曼達尼周二在新聞發布會上表示，他看過事發時的影片，認為不應該對涉事人員提出指控，稱「從我看到的影片來看，就像孩子們在打雪球戰一樣。」曼達尼周三再次表示，他所見到的「不過是一場打雪球戰」，但承認現場情況略有失控。

他更稱「可以隨意向我擲雪球（Feel free to throw a snowball at me）」。

警察慈善協會（PBA）主席Patrick Hendry在一份聲明中表示，「市長的回應完全是領導力的失敗。這不僅僅是場『雪球大戰』，而是成年人投擲冰塊與雪球的襲擊事件——導致兩名警員因頭部和面部受傷送醫。」警佐慈善協會（SBA）亦表示，「今天是雪球，明天可能就是石頭、瓶子，甚至更糟的東西。」