美國警告烏克蘭　勿打擊影響美方利益的俄羅斯設施

彭博社報道，烏克蘭駐美國大使斯特凡尼希娜（Olga Stefanishyna）2月24日在烏克蘭駐華盛頓大使館為俄羅斯入侵烏克蘭四周年召開新聞發布會，談到近日的一個外交照會。斯特凡尼希娜說，她被告知烏克蘭襲擊俄羅斯港口城市新羅西斯克的裏海輸油管道聯合體（CPC）碼頭，「影響了在哈薩克的美國投資」。

烏克蘭駐美國大使斯特凡尼希娜（Olga Stefanishyna）（GettyImages）

她說：「（美國）國務院告訴我們，我們應該避免打擊美國利益。」

新羅西斯克是俄羅斯在黑海最大的石油轉運樞紐。烏克蘭去年底襲擊那條裏海輸油管道，目的是要切斷克里姆林宮為入侵烏克蘭提供資金的石油和天然氣收入來源。

裏海管道聯盟項目運輸部分俄羅斯石油，約佔哈薩克石油出口的80%，其中包括雪佛龍、埃克森美孚、蜆殼集團。

斯特凡尼希娜在新聞發布會上強調，美國發出警告的目的，不是要阻止烏克蘭攻擊俄羅斯的軍事和能源基礎設施，只是針對影響了美國經濟利益的新羅西斯克襲擊事件。她說：「我們會謹記這點。」

美國國務院未立即回應置評請求。

