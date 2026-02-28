歐洲配合特朗普借港口問題再炒作中國威脅　中方：終損人害己

當地時間2月26日，美國彭博社（Bloomberg）就再度發文炒作，近期中國對歐洲地區貨櫃碼頭的控制引發了所謂「爭議」，並由此引出，歐洲最大的港口也警告宣稱，其面臨的與中國貿易相關的地緣政治風險日益增加。



美國彭博社再度炒作中國威脅論▼▼▼

+ 3

「真正的經濟脆弱性不在於誰租賃了這些碼頭，而在於貨櫃內裝的是什麼，」荷蘭鹿特丹港務局行政總裁鮑德温·西蒙斯（Boudewijn Siemons）當天接受採訪時聲稱：「大約四分之一的貨櫃來自中國，另有超過四分之一的貨櫃內裝有中國製造的零部件。」

他提到，過去一年，鹿特丹港來自東亞的進口量激增，但同時也不得不運回空貨櫃（指歐洲無出口）。2025年，鹿特丹港的總吞吐量比上一年下降了1.7%。「這不是一個好兆頭，」他擔憂起對歐洲GDP不利的因素：

這裏的產量越來越少，但進口和消費量卻越來越多。

為了進一步渲染歐洲對中國的依賴日益加深，西蒙斯還大言不慚地提及去年的「安世危機」，而這場危機完全由荷蘭方面一手造成，當時晶片的出口中斷波及了各行業的供應鏈。

彭博社稱，鹿特丹港是歐洲重要的物流樞紐，該港口約一半的貨櫃碼頭由與中國有關聯的公司營運。西蒙斯的這番言論，正值鹿特丹港受到外國影響的審查日益嚴格之際。

報道還進一步煽風點火稱，中國影響力的擴大已引發荷蘭政界人士的「擔憂」。

關鍵基建之所以被稱為關鍵基建，是有原因的，必須掌握在我們自己手中。 湯姆·貝倫森（Tom Berendsen）

荷蘭新任外交大臣湯姆·貝倫森（Tom Berendsen）上個月在接受採訪時，還是歐洲議會議員，他信口開河：「我們不能排除這樣一種可能性，如果中國想要向我們施壓，會利用其能力關閉鹿特丹港的起重機或擾亂我們的碼頭營運。」

【延伸閲讀】法國總統馬克龍再「敲警鐘」：歐盟再不作為 將被中美橫掃出局

+ 5

據報道，西蒙斯沒有就這些所謂的「擔憂」發表評論，但卻稱，「鹿特丹港並非比雷埃夫斯港」，他指的是由中國遠洋海運集團（Cosco）營運的一座希臘港口。

他們（中國）在那裏擁有土地所有權，而在這裏，他們是租賃土地。這裏的土地屬於我們。我們沒有出售我們的寶貴資產，將來也不會這樣做。

此外，西蒙斯聲稱，鹿特丹港還記錄到多起「無法解釋的無人機飛行」。據報道，該港目前正投資新技術，以便儘早探測無人機，作為提升場地安全措施努力的一部分。

值得注意的是，和荷蘭部分政客一樣，此前美國的一些安全官員和立法者就曾危言聳聽稱，起重機搭載的遙距編程與控制技術，可讓中國在戰時對美國港口實施「間諜監控」或癱瘓港口運作。

比如在2023年拜登政府執政時期，美國國家安全部門和國防部的一些官員便將中國起重機視作「洪水猛獸」，甚至將其比作「特洛伊木馬」，臆測這些起重機上安裝有複雜的感測器，可以用來記錄和追蹤港口上貨櫃的來源和目的地。「美方由此擔心中國可以獲取運入或運出美國的、用來支持美國在全球各地軍事行動的物資的資訊。」

對於美方頻頻炒作相關話題，中方此前已多次表態。中國外交部發言人毛寧曾指出，所謂「中國遙距控制港口起重機收集數據」完全是無稽之談，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓中國的產品和企業。

將經貿問題工具化、武器化，只會加劇全球產供鏈的安全風險，最終損人害己。美方應當切實尊重市場經濟和公平競爭原則，為中國企業經營提供公平、公正、非歧視環境。中方也將繼續堅定維護本國企業正當合法權益。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

