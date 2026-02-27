美國撤離在以色列非緊急必要外交官　中國提醒公民關注安全形勢

美國駐以色列大使館2月27日在社交網站表示，由於安全風險，美國國務院已授權非緊急必要的使館人員及其家屬撤離以色列。中國駐以色列大使館也發布緊急通知，提醒在以色列的中國公民密切關注安全形勢變化。



美國駐以色列大使館表示，因應安全事件，美國大使館未來也可能在不事先通知的情況下，進一步限制美國政府僱員及其家屬前往以色列特定地區、耶路撒冷舊城和西岸地區。

大使館並指，建議相關人員在仍有商業航班時考慮離開以色列。

中國駐以色列大使館發布緊急通知，稱目前中東地區安全風險進一步上升，請在以色列中國公民密切關注局勢發展變化和以色列政府發布的安全預警信息，保持高度警惕，加強安全防範和應急準備，堅持非必要不外出，提前熟悉周邊避彈設施和避險路綫，確保人身和財產安全。

大使館稱，目前以色列大部地區旅行風險為橙色（高風險），北部邊境和加沙附近（納哈里亞-采法特以北，加利利湖以北、以東，阿什克隆以南、內提沃特以西）為紅色（極高風險），請中國公民近期切勿前往紅色地區，已在當地的人員和機構盡快轉移至安全地區，同時避免靠近敏感機構和設施。

中東局勢緊張，美國會否對伊朗發起軍事行動備受關注，美媒POLITICO於2月25日引述知情人士報道，特朗普政府內部正私下討論一政治選項，就是「讓以色列先發動攻擊，待伊朗展開報復之後，美國再展開大規模軍事行動」，因這樣美方將有更充分的理由採取行動。