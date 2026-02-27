美國第一夫人梅拉尼婭將主持安理會會議 創國家領袖配偶首例
白宮宣布，美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，又譯梅蘭妮亞）3月2日將主持聯合國安理會會議。這創下國家領袖配偶主持安理會會議的首例。
第一夫人辦公室發聲明表示，梅拉尼婭將在主題為「衝突中的兒童、技術和教育」的會議上發表講話，強調教育是促進寬容和世界和平的一種方式。
聯合國發言人表示，這將是現任世界領導人配偶首次主持安理會會議。
美國總統特朗普（Donald Trump）曾多次公開批評聯合國，主張該機構需要改革，美國並拖欠聯合國數以十億美元的會費。
美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）早前在2月11日表示，華盛頓將在「數週內」開始支付拖欠聯合國的會費，同時繼續推動聯合國改革。
