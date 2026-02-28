克林頓：對愛潑斯坦性犯罪不知情　並未與按摩池女子發生性關係

美國前總統克林頓（Bill Clinton）2月27日向國會議員作證時表示，他對已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的性犯罪並不知情，假如他早知道愛潑斯坦涉嫌販賣未成年少女，他絕對不會乘搭他的私人飛機。如果他知道的愛潑斯坦犯罪行為，他一定​​會舉報他。當被問到在愛潑斯坦案文件中一張他躺在按摩池的照片時，克林頓強調並不認識這名女子，亦沒有跟她發生性關係。



據美媒報道，克林頓就愛潑斯坦案接受質詢，向眾議院監督委員會作證超過六小時。作證程序在紐約州查帕誇市閉門進行。

克林頓在一份事先準備好的聲明中表示：「我們今天會站在這裏，全是因為他（愛潑斯坦）把這件事瞞了所有人這麼久。」

美國司法部公布的愛潑斯坦案文件中出現多張克林頓與女子的合照：

克林頓強調，當他與愛潑斯坦相處時，「沒有看到任何令我感到不安的事情」。

據路透社報道，克林頓在2001年卸任總統後，以及愛潑斯坦2008年因引誘未成年人賣淫被定罪之前，曾多次乘坐愛潑斯坦的私人飛機。司法部公布的數百萬份文件中，包括克林頓與一些面部被塗黑的女性的合照。

克林頓辯稱：「我什麼也沒看到，我也沒做錯任何事。」

據兩位知情人士透露，在閉門聽證會期間，有議員向克林頓出示多張他與女子的合照，克林頓被問到是否曾與照片中的女性發生性關係。

克林頓每次都否認，其中包括一張他躺在按摩池的照片，克林頓指並不認識該名女子，也沒有跟她發生關係。

克林頓還告訴議員們，他記得自己是2002年乘坐愛潑斯坦的飛機時第一次見到他。