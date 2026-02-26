愛潑斯坦案｜驚現霍金被比堅尼女郎簇擁照　遺屬稱是其護理

美國司法部1月30日公布大量愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的文件，揭發大量名人曾與這名已故淫媒過從甚密，英國已故知名科學家霍金（Stephen Hawkin）亦出現在文件中。文件中不但有笑容滿面的霍金與兩名身穿比基尼女郎的合照，霍金的名字在這次公布的文件中出現250次。霍金的遺屬則表示，兩名女性是他在生時的長期護理人員，她們一直陪伴他出遊。



英國《泰晤士報》2月25日報道，一位諾貝爾物理學獎得主憶述了一群年輕女性如何突然在毫無預警地情況下出席由愛潑斯坦資助、霍金也有份與會的科學研討會上。

Phillip Peebles於2019年獲得諾貝爾物理學獎，當時他對愛潑斯坦的罪行一無所知。然而，他表示，他現在相信，在2006年3月於加勒比海島嶼舉行的那次會議上看到的那些年輕女性很可能是這位淫媒富豪的受害者。

霍金出席由愛潑斯坦資助的科學研討會：

這次活動在美屬維京群島的聖托馬斯島（St Thomas）舉行，當時距離愛潑斯坦被指控引誘未成年少女賣淫只有五個月。

這次研討會匯集了24位傑出的科學家，重點討論現代科學中最深奧的未解難題之一：如何調和愛因斯坦的廣義相對論與量子物理學。

霍金曾與兩名女子在研討會期間合影，這張照片由美國司法部作為愛潑斯坦案案件的一部分發布。

霍金的遺屬表示，兩名女子是他的護理人員，她們一直陪伴他出遊。他於2018年去世，享年76歲。他患有運動神經元疾病超過50年，這種疾病導致他幾乎完全癱瘓，也無法說話。

Peebles指，這次會議被介紹為一次嚴肅的學術聚會，由一位富有的金主資助，這位捐助者有意在維京群島建立一個「高級研究所」。

Peebles憶述：「那是一次很棒的會議，」他談到這次會議時說。所有24位發言人都是傑出的物理學家。 「我們每個人都有發言，討論非常嚴肅而深入。」

然而，有一段記憶後來有了更黑暗的意義：會議期間，幾位年輕女性的突然出現。

Peebles指：「在演講和討論的間隙，我們會聚在一起喝咖啡、閒聊，這很正常。有一次，出現了幾個漂亮的年輕女性，她們站在那裏，一言不發。我無法想像她們在做什麼。」

當被問到人數時，他估計「六到十個」。他說，她們「比參加會議的任何一位女科學家都年輕」，但他無法估計她們的確切年齡。 「她們是25歲？還是15歲？我完全不知道。」

直到後來，在愛潑斯坦被捕以及隨後他虐待未成年少女和年輕女性的罪行被揭露之後，Peebles才重新想起這件事。他表示：「我理所當然地認為，這些年輕女性是他眾多受害者中的一部分。」

霍金家族發言人表示：「霍金教授在20世紀為物理學做出了最偉大的貢獻，同時他也是已知與運動神經元疾病抗爭時間最長的科學家。這種疾病使他長期依賴呼吸器、語音合成器、輪椅和全天候的醫療護理。任何暗示他有不當行為的說法都是錯誤的，而且極其牽強。」