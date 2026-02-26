愛潑斯坦案｜ 美媒：53頁檔案文件消失　涉指控特朗普猥褻13歲女

美國司法部（DOJ）近期公開大量富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案件文件，但據美媒報道，當中有53頁檔案文件消失，包括有關一名聲稱曾遭愛潑斯坦性侵、並指控總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）猥褻的女性，其接受聯邦調查局（FBI）的三次訪談摘要與筆錄。



美國全國公共廣播電台（NPR）檢查公開檔案的序號後，指在公開的文件資料庫中，似乎缺少53頁的採訪文件和筆記。

愛潑斯坦（GettyImages）

美國全國廣播公司（NBC）2月26日分析顯示，一名來自南卡羅來納州（South Carolina）的女子2019年在愛潑斯坦被捕後向聯邦執法部門舉報，稱自己在1984年、約13歲時於希爾頓黑德島（Hilton Head Island）遭愛潑斯坦侵犯。

FBI認為指控重大，先後於2019年7月24日、8月7日、8月20日及10月16日對其進行四次訪談。然而，司法部如今僅公開7月24日的訪談摘要，其中未提及特朗普。

指控特朗普猥褻的內容是什麼？

NPR報道，指控特朗普的女子聲稱在她13歲左右的時候，愛潑斯坦把她介紹給特朗普，「隨後特朗普強迫她低下頭，靠近他露出的性器官，她咬了它。特朗普之後出拳打她的頭，又把她趕走。」

報道指，在司法部近期公布的逾300萬頁文件中，針對特朗普的這項指控僅出現在聯邦調查局的指控清單副本和司法部的投影片簡報中。訪談內容與筆錄未公開。

2026年2月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）於華盛頓特區國會大樓眾議院議事廳，發表其第二任期首次國情咨文（state of the union)。（Reuters）

白宮則引述司法部上月聲明，稱公開檔案中可能包含「虛假或捏造」內容，並指針對特朗普的指控「毫無根據」。司法部發言人回應查詢時重申，所有應公開文件均已提交，未公開部份或因屬重複、涉及特許保密或屬於持續調查的內容。