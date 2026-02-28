阿富汗：擊落一巴基斯坦戰機 飛行員被俘
阿富汗軍警2月28日說，一架巴基斯坦戰鬥機在阿富汗東部城市賈拉拉巴德（Jalalabad）墜毀，飛行員被俘虜。法媒引述當地居民稱，飛行員跳傘逃生。
警方發言人哈馬德（Tayeb Hammad）28日稱，一架巴基斯坦戰機在賈拉拉巴德市第六區被擊落，飛行員被活捉。
阿富汗東部軍方發言人穆罕默迪（Wahidullah Mohammadi）證實，這架巴基斯坦戰機是被阿富汗部隊擊落，而飛行員也被俘虜。
此前，一名法媒記者聽到賈拉拉巴德上空傳來戰機聲，隨後聽到從該市機場方向傳來兩響爆炸聲。
巴基斯坦軍方和新聞部尚未回覆法媒的置評請求。
富汗軍隊星期四（26日）晚間對巴基斯坦發起邊境攻勢之後，巴基斯坦翌日對阿富汗首都喀布爾（Kabul）和南部城市坎大哈（Kandahar）發動空襲。
