伊朗局勢｜半島電視台：美以戰略失策 神權政府寧戰不降
撰文：官祿倡
出版：更新：
以色列與美國先後對伊朗發動襲擊，引發新一輪中東局勢震盪。半島電視台引述專家分析，美國和以色列對伊朗實施的「斬首行動」旨在威嚇德黑蘭，直至有人出面投降，他進一步分析這種戰略是失策，因神權政府「比起戰爭，更害怕的是投降（fears surrender far more than it fears war）」。
半島電視台引述伊朗裔美國人、美國智庫昆西國家事務研究所（Quincy Institute for Responsible Statecraft）執行副主任帕西（Trita Parsi）指出，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）認為將軍力部署在波斯灣，可以製造足以讓伊朗人感到恐懼的威懾，「以便讓他們投降，但他不理解德黑蘭的神權政體比起戰爭更害怕的是投降」。
帕西進一步解釋，伊朗政府認為，自己可以撐過戰爭，但卻無法承受投降，而若要戰鬥到有人願意出面投降，基本上「不僅僅是消滅領導層，而是徹底摧毀整個國家」。此外，就算這作法確實可行，特朗普政府也無法預料具體需要消耗多少時間，而在此期間，「伊朗的戰略就是盡可能對美國、美軍、全球經濟、鄰國及國際市場造成最大傷害，讓這項行動的代價高到讓特朗普根本不敢輕舉妄動」。
