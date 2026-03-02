美伊關係｜從盟友到死敵的70餘年恩怨　兩國關係轉變十大關鍵時刻

在美國和以色列對伊朗發動聯合軍事打擊、伊朗最高領導人哈梅內伊（Ali Khamenei）遇害後，美伊緊張局勢飆升至數十年來最高點。



回望歷史，這對曾經的戰略盟友，是如何一步步走向兵戎相見？一文梳理美伊關係的十大關鍵節點，清晰梳理恩怨脈絡。

一、1953年：一場政變，埋下仇恨種子

20世紀50年代，伊朗初期核能開發活動，曾得到美國等西方國家支持。但是1953年美英聯手策劃的一場政變，成為了美伊仇恨的源頭。

這場政變的目的是阻止伊朗石油工業國有化進程，攫取伊朗石油資源。在美英支持下，伊朗民族主義首相摩薩台（Mohammad Mosaddegh）被推翻，美國扶持了親西方的巴列維王朝上台。主權被干涉的創傷，深刻塑造了伊朗以後的反西方立場。

二、1979年：一場革命，盟友變死敵

1979年，伊朗宗教領袖霍梅尼（Khomeini）領導了伊斯蘭革命，推翻了巴列維王朝，伊朗伊斯蘭共和國成立。

這場革命改寫了伊朗的政治版圖，美國也被貼上「大撒旦」的標籤。伊朗新政權明顯反以色列，這一立場導致了美伊長達50年的緊張關係。

三、1980年：人質危機後，正式斷交

1979年11月，伊朗學生佔領美國駐德黑蘭大使館，扣押52名外交官長達444天，釀成震驚世界的「伊朗人質危機」。1980年，美國宣佈同伊朗斷交，對伊實行經濟制裁，還要求北約盟國參與制裁。

美伊局勢一再升級。自此，美國開始干涉伊朗核活動，指責伊朗以「和平利用核能」為「掩護」，秘密發展「核武器」。

四、1980年：兩伊戰爭，緊張關係加劇

1980年，伊拉克入侵伊朗，引發一場持續八年的兩伊戰爭。美國在這場戰爭中站在了伊拉克一邊，為其提供資金、訓練和技術，此舉加劇了美國和伊朗的緊張關係。

在兩伊戰爭結束前的1988年7月8日，一艘美國海軍艦艇擅闖伊朗水域，向飛往杜拜的伊朗航空IR655航班開火，機上290人全部遇難。該事件成為兩國關係中不可磨滅的血腥一頁。

五、2002年：「邪惡軸心」定性，對抗公開化

在2001年9月11日恐怖襲擊事件發生後，美國時任總統布殊（George W. Bush）於2002年將伊朗列入威脅美國安全的「邪惡軸心」，指責其發展大規模殺傷性武器並「輸出恐怖主義」。

同年伊朗兩處秘密核設施曝光，核問題正式成為美伊博弈核心，對抗全面公開化。隨後在英、法、德等歐洲三國的斡旋下，伊朗簽署了《不擴散核武器條約》附加議定書。

六、2015年：伊核協議達成，關係短暫緩和

奧巴馬（Barack Obama）時期，美伊恢復高層接觸。2013年9月，奧巴馬與時任伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）就伊核問題通話，這是美伊斷絕外交關係30多年來兩國總統首次直接對話。

2015年7月，伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國達成伊朗核問題全面協議。根據協議，伊朗承諾限制其核計劃，國際社會解除對伊制裁。美伊關係緩和，地區局勢一度降溫。

七、2018年：美國撕毀協議，重回極限施壓

2018年，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府單方面撕毀伊核協議，恢復並升級對伊單邊制裁，推行「極限施壓」政策，嚴重打擊了伊朗的經濟和石油收入。

2019年5月以來，伊朗逐步中止履行伊核協議部分條款，但承諾相關措施「可逆」。特朗普於2025年1月再次上台後，對伊朗重啟「極限施壓」政策。

八、2020年：蘇萊曼尼遇刺，瀕臨全面戰爭

2020年1月，美軍無人機在巴格達發動襲擊，炸死伊朗高級將領卡西姆・蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），兩國緊張局勢白熱化。

伊朗隨即對駐伊拉克美軍基地發動導彈襲擊進行報復，使兩國瀕臨全面戰爭的邊緣。

九、2025年：美以襲擊核設施，軍事對抗升級

2025年，以色列和美國對伊朗發動軍事打擊。美方宣稱對伊朗福爾道（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Isfahan）三處核設施發起「成功打擊」。伊朗則向美軍基地發射導彈作為報復。

代理人衝突升級為直接軍事打擊，和平談判通道基本關閉。

十、2026年：哈梅內伊遇害，關係跌至谷底

儘管過去數月，美國同伊朗就伊核問題舉行了多輪間接談判，但戰爭的陰雲始終籠罩中東。2月28日，美國和以色列聯合對伊朗發起軍事打擊，伊朗隨後予以猛烈還擊。此輪衝突已造成大量人員傷亡，伊朗最高領導人哈梅內伊遇害。

伊朗誓言「嚴懲兇手」，稱將對敵人展開前所未有的軍事回應，或將改變中東歷史進程。分析認為，美國和伊朗關係陷入數十年來最低點，中東局勢或陷入失控的螺旋，世界正處於一場大規模軍事衝突的邊緣。

