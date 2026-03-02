特朗普「防禦說」出兵伊朗惹爭議　美媒：先斬後奏找藉口

美伊談判剛取得「良好進展」，美國和以色列卻突襲伊朗。在幾無解釋和國會授權下發動一場大規模戰爭，這一行為引發廣泛批評和質疑。



特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府試圖將這場由他們挑起的衝突描述為「預防性戰爭」，然而，美媒指出，其並未拿出任何證據表明伊朗近期有攻擊美國的意圖。

美國政客新聞網（Politico，又稱《政治報》）3月1日報道稱，在中東地區出現數十年來最大規模軍事集結之際，白宮至今未正式向公眾或國會解釋，究竟是何種威脅促使其發動這場足以顛覆地區形勢、並可能將美國拖入另一場中東戰爭的重大攻擊。

美以對伊朗發動攻擊12小時後，特朗普政府首次試探性地說明其行動的理由。

一名美國官員2月28日對記者表示，美國判斷，如果等待伊朗率先發動打擊，美軍將遭受更多傷亡。在同一場簡報會上，另外兩名官員稱，特朗普是在認定伊朗不會同意徹底停止鈾濃縮活動之後，才下令發動打擊。

報道指出，特朗普政府是在戰火打響之後才開始為戰爭編織理由，這種做法在歷史上幾乎沒有先例。

圖為2026年3月1日，衛星圖像顯示，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）位於德黑蘭的住所建築群，經前一天遭空襲後情況。 （Vantor/Handout via REUTERS）

在美軍對伊朗發動軍事打擊36小時後，五角大樓仍未舉行任何簡報會，打破了越戰以來美軍在發動攻擊後舉行簡報會的慣例。並且，與以往發起重大軍事行動的總統不同，特朗普幾乎沒有爭取國會、美國盟友或美國公眾的支持。

新澤西州民主黨聯邦參議員安迪・金（Andrew Kim）說：「他們（特朗普政府）所聲稱的任何威脅，很可能都只是（伊朗）對我們在該地區前所未有軍事集結的反應。」並補充道，這是特朗普先決定做什麼，再讓政府尋找為其行為辯護依據的一個案例。

美國對外關係委員會前主席哈斯（Richard Haass）對《紐約時報》說：「就像第二次伊拉克戰爭一樣，攻擊伊朗並非出於必要，而是出現了機會。」他指出：「這是一場典型的預防性打擊，目的是阻止伊朗在未來獲得某種能力，缺失的是『為甚麼是現在？』，因為還有其他選擇：在軍事壓力下達成外交協議、實施貿易禁運、攔截伊朗船隻。」

《紐約時報》指出，在國際法中，「必然之戰」和「選擇之戰」的差別巨大。先發制人的打擊，即一國發現敵對力量在河對岸或海那頭集結兵力，因而率先發動攻擊，被視為合法。但「預防性打擊」，即強國對較弱國家動手，則被認為是非法的。

圖為2026年3月1日，以色列和美國對伊朗發動空襲後，伊朗首都德黑蘭發生爆炸，現場濃煙滾滾。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

據報道，美國政府1日就此次行動向部分國會山工作人員作了簡報。兩名與會者稱，官員們並未提出明確證據證明伊朗準備對美軍發動「迫在眉睫的攻擊」。

四名了解會議情況的人士透露，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）、美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine），以及中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）將於當地時間3月3日向美國眾議院議員作伊朗問題簡報。他們還將會見參議員。

在美以發動首輪襲擊後，特朗普曾在社交媒體發布一段8分鐘的視頻，其聲稱伊朗仍在繼續發展可能威脅歐洲及美軍部隊的遠程導彈。「政客新聞網」指出，此前美國情報機構評估稱，德黑蘭還需數年時間才能獲得這些武器。

特朗普在1日發布的第二段片段中表示，軍事行動將繼續進行，美軍的傷亡人數可能會增加。

報道指出，到目前為止，特朗普除了與幾家媒體進行簡短的一對一通話外，並未正式向全國發表講話，也未就其動用武力的決定接受提問，這與他競選時「結束無休止戰爭」的承諾大相徑庭。

值得一提的是，英國《每日郵報》稱，特朗普下令對伊朗發動打擊以來，作為美國三軍統帥的他一直待在佛羅里達州海湖莊園，並在那裏接受媒體採訪及發表視頻講話。

2月27日晚，就在美以聯合空襲伊朗前幾小時，特朗普還在海湖莊園出席了一場籌款晚宴。現場視頻顯示，特朗普的裝扮和他發表視頻講話時相似，同樣帶着印有「USA」的帽子。

根據美國中央司令部的說法，此次打擊「優先針對構成迫在眉睫威脅的地點」，包括伊朗的防空系統、無人機和導彈發射場，以及軍用機場。但它同樣沒有提及任何有關針對美軍、具有時間緊迫性的具體威脅。

赫格塞思2月28日晚更是在社交平台揚言：「這場衝突不是由美國挑起的，但我們將結束它。」

據一名知情人士透露，中情局花了數周時間與一些伊朗官員接觸，這些情報為周六（2月28日）那場打擊行動的時間和地點提供了依據。也正是在那次行動中，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）和多名伊朗高級官員遇襲身亡。

2026年3月1日，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei ）在以色列和美國的空襲中喪生後，人們在德黑蘭恩格拉布廣場哀悼，兩名女子痛哭。（Reuters）

白宮在一份聲明中表示，外交一直是特朗普的首選行動路線。

聲明稱：「他的代表進行了廣泛而真誠的努力，以達成一項協議，確保伊朗的核能力和彈道導彈能力不會對我們的本土構成威脅。不幸的是，伊朗政權拒絕與美國進行現實的接觸。」

隨着三名美軍士兵在伊朗的報復性打擊中喪生，美國國內越來越多的人對特朗普政府的開戰理由表示懷疑。

美國國會參議院情報委員會副主席沃納（Mark Warner）上週聽取了美國政府的簡報，他對美國有線電視新聞網絡（CNN）表示，自己沒有看到任何情報顯示伊朗即將對美國發動任何「先發制人」的打擊。

他說，特朗普挑起了一場「選擇之戰」。

2026年3月1日，伊朗最高領袖哈梅內伊在以色列和美國的空襲中喪生後，人們聚集在伊朗首都德黑蘭悼念。德黑蘭市中心廣場亦人山人海。示威者要求政府對哈梅內伊之死做出強硬回應和報復性打擊。（影片截圖）

參議院軍事委員會成員、康涅狄格州民主黨聯邦參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）認為，伊朗及其「代理人」確實讓美軍在該地區的基地面臨風險，但這些風險可以通過現有美軍及其盟友的防空和導彈防禦系統加以管控。

布盧門撒爾說：「他們根本沒有能夠打到美國本土的導彈，而且在未來數年內也可能不會有。」

美國軍備控制協會執行主任金博爾（Daryl Kimball）認為，上周的情況顯示，伊朗需要數月時間才能濃縮出足夠製造武器的材料，並需要數年時間才能重建2025年遭美軍破壞的核設施。

多國及國際組織譴責美以軍事行動，呼籲各方遵守國際法，並恢復對話。

但《紐約時報》認為，國際法層面的影響不太可能左右特朗普對這次攻擊的看法。特朗普今年1月接受採訪時曾公然宣稱「我不需要國際法」。

特朗普表示，雖然他認為自己的政府應當遵循國際法原則，但何時適用這些原則將由他本人裁定，「這取決於你如何定義國際法」。

圖為 2026年3月1日，美國總統特朗普（Donald Trump）在佛羅里達州西棕櫚灘登上空軍一號專機。（Reuters）

《紐約時報》用「邱吉爾法則」對特朗普發出警告。邱吉爾（Winston Churchill）在成為英國首相之前，在回憶自己早年戰地記者經歷時指出：「永遠、永遠、永遠不要相信任何一場戰爭會順利而輕鬆。」

邱吉爾寫道：「屈從於戰爭狂熱的政治家必須意識到，一旦信號發出，他便不再是政策的主宰，而是不可預見、不可控制事件的奴隸。」

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

