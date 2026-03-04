特朗普：最壞情況是伊朗新領導人「和前任一樣差」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月3日表示，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）逝世後，最壞的情況是繼任者和前任一樣差勁。



美媒《國會山報》（The Hill）報道，特朗普周二表示：「我想最壞的情況是，我們採取這些行動，然後有人上台，卻和之前那人一樣差勁，對吧？這種情況可能發生，我們不希望它發生，那是最壞的。」他補充稱：「我們希望看到有人能為人民帶來轉機。」

伊朗反對派新聞網站「伊朗國際」（Iran International）報道：在伊朗革命衛隊（IRGC）施壓下，伊朗專家會議（Assembly of Experts）已選出已故伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的次子、56歲的穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei，暫譯）為下一任最高領袖。《紐約郵報》（New York Post）報道，此消息已被以色列媒體廣泛轉載，但尚未得到伊朗官方媒體的證實。

圖為2019年5月31日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）之子 Mojtaba Khamenei 在德黑蘭出席活動。 （Getty Images）

報道還指，現年56歲的穆傑塔巴，此前負責安全和軍事機構的運作與協調方面工作。他是一位頗具影響力但行事低調的人物。

當日稍早，特朗普稱他原本看好的人選「已經死了」，新一批人選「報道稱可能也已經死了」，「很快，我們一個人都不認識了，」他說。

關於流亡美國的伊朗末代王儲巴列維（Reza Pahlavi），特朗普表示：「有些人喜歡他，但我們沒有太多考慮這一點。也許由內部人士來領導會更合適。」