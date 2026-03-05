伊朗宣布哈梅內伊國葬延期 稱因預期人潮空前
撰文：蕭通
出版：更新：
伊朗國家電視台3月4日報道，原定4日在德黑蘭為已故最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei） 舉行的國葬已被推遲，原因是預計會有空前多的人前來參加，新的日期將稍後公布。
哈梅內伊在2月28日美國和以色列的空襲中喪生，享年86歲。伊朗通訊社（IRNA）於4日稍早時間報道，伊朗當日將在德黑蘭為他舉行為期3天國葬，於當晚10時起，民眾可前往伊瑪目何梅尼大清真寺（Imam Khomeini Grand Mosque）向其遺體致敬，其遺體之後將被安葬在其家鄉聖城馬什哈德（Mashhad）。
不過，伊斯蘭發展協調委員會（Islamic Development Coordination Council）其後向國家電視台稱，國葬將會延期，部分原因是「預計將有數百萬人參與，並且需要為如此龐大的人群提供適當的基礎設施」。聲明中未提及伊朗仍被美以軍事打擊的安全問題。
美國以色列對戰伊朗 土耳其稱有導彈自伊朗飛來 成功攔截｜最新美參謀長聯席會議主席：伊朗彈道導彈發射次數較衝突首日減少86%伊朗局勢｜拉里賈尼：幾日內已有逾500名美軍士兵喪生伊朗局勢｜滯留杜拜首批中國旅客飛抵廣州 「開心回到祖國懷抱」伊朗稱導彈針對美國利益非卡塔爾 歐盟批其肆意攻擊加速自身滅亡