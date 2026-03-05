委內瑞拉代總統晤美內政部長：將向國民議會提交礦業法改革方案

委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）3月4日於首都加拉加斯會見美國內政部長伯古姆（Doug Burgum）。羅德里格斯表示，此次會晤重點討論了採礦和戰略礦產問題，她亦稱將在未來幾天向立法機構提交礦業法改革方案，其中包括允許外國公司開採黃金、鑽石和稀土的條款。



路透社報道，此次訪問是為開放委內瑞拉市場，以吸引美國投資而採取的舉措之一，而石油、天然氣和礦產則為重點投資領域。美國內政部長伯古姆表示，此行有20多家美國礦業公司陪同他訪問委內瑞拉，他亦稱與委內瑞拉的合作機會無限。

2026年3月4日，委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez，右）於首都加拉加斯會見美國內政部長伯古姆（Doug Burgum，左）。（Reuters）

兩人還於加拉加斯總統府會見了美國駐委內瑞拉代表多古（Laura Dogu）。據悉，在委內瑞拉臨時政府考慮修改礦業法規之際，伯格姆稍早曾與外國礦業公司高管會面。他預計將於周四與石油和天然氣公司會面，討論擴張和投資事宜。