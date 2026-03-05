伊朗局勢｜卡尼：「遺憾」支持美國空襲　行動似乎違反國際法

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第五日之際，正在澳洲出訪的加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，他「遺憾地」支持華盛頓對伊朗的空襲，現時的局勢再次證明以規則為基礎的國際秩序正在持續衰落。卡尼同時指這次空襲似乎違反了國際法。



據加拿大電視新聞網（CTV）報道，卡尼在澳洲對隨行記者指：「我們事先沒有收到通知，也沒有被邀請參與。初步看來，這些行動似乎違反了國際法。」

2026年3月5日，澳洲坎培拉，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese，左）在澳洲國會與到訪的加拿大總理卡尼（Mark Carney，右）握手。（Reuters）

據報道，在美國與以色列2月28日向伊朗發動大規模空襲後，卡尼公開支持美國對伊朗的空襲，此舉與大多數歐洲盟友的立場相左。卡尼的部份黨友，一些自由黨議員對此提出質疑，並表示加拿大必須捍衛平民安全和領土主權，即便涉及敵對國家。

卡尼表示，儘管華盛頓在沒有與聯合國協商的情況下採取行動，但美國正在回應伊朗政權屢次嚴重違反國際法的行為。既然軍事行動已經開始，卡尼表示他支持終止伊朗核計劃及其長達數十年支持恐怖主義計劃的舉動。

卡尼又指，美國和以色列必須「尊重國際交往規則」，並呼籲伊朗停止對中東各地平民的攻擊。

2026年3月4日，澳洲悉尼，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在的洛伊研究所（Lowy Institute）發表講話。（Reuters）

加拿大外長阿南德（Anita Anand）3月3日（周二）表示，她已請求阿曼允許加拿大在「必要時」使用其領空，以便協助在中東地區的加拿大公民撤離。