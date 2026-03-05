伊朗公布龐大地下無人機武器庫　美官員私下指無法全部攔截｜有片

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第五日之際，伊朗官媒法斯通訊社（Fars News Agency）發布一條影片，可以看見成排的無人機存放在地下隧道中，其後被安裝在火箭發射器上，以及它們近日以高速擊中海灣國家民用設施的片段。據美媒報道，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府官員在國會閉門簡報會上向議員們表示，伊朗的「沙赫德」（Shahed）無人機對美軍構成重大挑戰，美國的防空系統無法全部攔截。



據《紐約郵報》報道，法斯通訊社3月3日在其Telegram頻道發布這段影片，片中有一個地下基地，大量無人機停放在一條燈火通明的隧道兩側，牆上則掛有伊朗國旗。

伊朗官媒發布地下無人機武器庫影片：

影片其後加快節奏，可以看見無人機被裝置在火箭發射器和貨車車廂上，背景音樂激昂澎湃。

之後就出現大量伊朗無人機近日擊中海灣國家酒店和民居的畫面，足見無人機威力驚人。

報道指，片中出現的是伊朗製造的沙赫德-136自殺式無人機（Shahed-136），由伊朗飛機制造工業公司製造。該無人機由螺旋槳驅動，成本低廉，外界指每台無人機的製造成本在 2萬至5萬美元（約15.6萬港元至39萬）之間。

美媒引述一位參加國會簡報會的消息人士報道，特朗普政府官員3月3日（周二）在國會舉行的閉門簡報會上向議員們承認，伊朗的「沙赫德」無人機對美軍構成重大挑戰，美國的防空系統無法全部攔截。

報道引述兩位參與簡報會的消息人士稱，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）將軍承認，這些無人機造成的問題比預期的要大。眾所周知，這些無人機飛行高度低、速度慢。這一特點讓它們比彈道導彈更容易避過防空系統。另一位熟悉簡報會的消息人士稱，官員試圖淡化對這些無人機的憂慮，並指出海灣國家一直有儲存攔截器。