伊朗局勢｜北約成功攔截飛向土耳其領空導彈　土方：保留回應權利

美國、以色列與伊朗的衝突持續，作為北約成員國的土耳其3月4日表示，北約防空系統當日摧毀了一枚飛向該國領空的伊朗彈道飛彈，並強調將保留對任何敵對行為作出回應的權利。



半島電視台（Al Jazeera）報道，土耳其國防部發聲明表示，周三一枚從伊朗發射的彈道導彈，在穿越伊拉克和敘利亞領空並向土耳其領空飛去時被偵測到，駐紮在東地中海的北約防空系統隨即將其攔截。

2019年11月26日，比利時布魯塞爾的北約總部，一面土耳其國旗在北約標誌後方飄揚。 （Reuters）

土耳其表示，這次事件中無人員傷亡，但土耳其方面保留對任何敵對行動作出回應的權利，同時警告各方不要使衝突升級。路透社引述一名土耳其外交消息人士稱，土耳其外長菲丹（Hakan Fidan）事後已致電伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）表達抗議。

路透社稱，土耳其目前的表態顯示其未打算向北約尋求集體防禦支持，但如果該國認為領空遭到侵犯的威脅足夠嚴重，它可以會援引啟動協商的北約第四條，此條被視為援引北約第5條集體自衛權的第一步。

2026年3月4日，圖為北約防空系統攔截飛往土耳其的伊朗導彈後，墜落該國南部哈塔伊省（Hatay）的導彈殘骸。（Reuters）

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）同日晚表示，土耳其正在與北約盟國協商，採取一切必要的預防措施。