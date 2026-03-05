伊朗局勢｜北約成功攔截飛向土耳其領空導彈 土方：保留回應權利
撰文：劉耀洋
出版：更新：
美國、以色列與伊朗的衝突持續，作為北約成員國的土耳其3月4日表示，北約防空系統當日摧毀了一枚飛向該國領空的伊朗彈道飛彈，並強調將保留對任何敵對行為作出回應的權利。
半島電視台（Al Jazeera）報道，土耳其國防部發聲明表示，周三一枚從伊朗發射的彈道導彈，在穿越伊拉克和敘利亞領空並向土耳其領空飛去時被偵測到，駐紮在東地中海的北約防空系統隨即將其攔截。
土耳其表示，這次事件中無人員傷亡，但土耳其方面保留對任何敵對行動作出回應的權利，同時警告各方不要使衝突升級。路透社引述一名土耳其外交消息人士稱，土耳其外長菲丹（Hakan Fidan）事後已致電伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）表達抗議。
路透社稱，土耳其目前的表態顯示其未打算向北約尋求集體防禦支持，但如果該國認為領空遭到侵犯的威脅足夠嚴重，它可以會援引啟動協商的北約第四條，此條被視為援引北約第5條集體自衛權的第一步。
土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）同日晚表示，土耳其正在與北約盟國協商，採取一切必要的預防措施。
伊朗局勢｜白宮稱西班牙同意與美軍合作 馬德里否認：立場未改變網紅紛紛力撐杜拜「很安全」？ 英媒踢爆：不說好話恐遭遣返伊朗局勢｜卡尼：「遺憾」支持美國空襲 行動似乎違反國際法美軍連環「斬首」2國領導人 專家稱難在朝鮮複製：金正恩有3優勢