馬克龍力撐西班牙：美國對伊朗軍事行動違反國際法

據美國政客新聞網（Politico）歐洲版報道，馬克龍當地時間3月3日發表講話，公開批評美國和以色列對伊朗的軍事打擊違反國際法。他還在4日致電西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez），表達對他的支持。



報道指出，儘管馬克龍仍將當前中東衝突的原因歸咎於伊朗，但他對美國的批評可能讓他和華盛頓的關係陷入尷尬境地。

此前，桑切斯指責美以行為不正當、危險且非法，同時拒絕美軍飛機使用西班牙基地襲擊伊朗，這促使美國總統特朗普威脅切斷和西班牙的所有貿易往來。

2026年3月1日，西班牙巴塞隆拿，圖為桑切斯在世界移動通訊大會上發表講話。（Getty）

正在美國訪問的德國總理默茨在和特朗普會晤時，沒有公開替歐洲夥伴說話，理由是不想當眾「火上澆油」。但他表示，私下為西班牙進行了辯護。

而馬克龍對西班牙的聲援則更為直接。他在和桑切斯的通話中表達了對他的支持，並強調，如果特朗普兌現其貿易威脅，歐盟27個成員國應該聯合起來，對華盛頓進行反制。

「總統剛剛與桑切斯首相通了電話，表達了法國的歐洲團結立場，以回應近期針對西班牙的經濟脅迫威脅。」一名法國總統助手表示。

報導指出，馬克龍和桑切斯的通話進一步凸顯了其在打擊伊朗的合法性問題上的強硬立場。

2026年1月23日，西班牙首相桑切斯在出席歐盟領袖特別峰會後，於比利時布魯塞爾出席記者會時發言（Reuters）

一名接近法國總統的人士說，這反映出馬克龍的信念，「歐洲必須團結，當其成員受到攻擊時——包括在貿易問題上——歐洲必須以一個聲音作出回應。」

法國對特朗普的經濟威脅並不陌生。此前馬克龍拒絕加入美國牽頭的所謂加沙「和平委員會」，特朗普隨即揚言對法國葡萄酒和香檳徵收200%的關稅。

「我們一直在同一條船上。」上述接近馬克龍的人士說。

「政客新聞網」歐洲版稱，馬克龍與特朗普的關係很複雜，時而表現出友誼，時而表現出嚴厲的愛」，時而矛盾公開化。但最近，馬克龍對特朗普採取了更為強硬的立場。

今年1月，在歐美貿易緊張局勢因格陵蘭島問題達到高峰時，法國呼籲歐盟啟用「貿易火箭筒」，即反脅迫工具對付美國。在達沃斯論壇上，馬克龍毫不掩飾地告訴聽眾，他不喜歡「恃強淩弱的人」，這番言論被解讀為影射特朗普的貿易威脅。

「政客新聞網」歐洲版認為，近期桑切斯和馬克龍硬剛美國，可能也和其國內政治環境有關。

2026年3月4日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮艾森豪威爾行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building，EEOB）出席活動。（Reuters）

報導指出，兩人在國內政治舞臺上正受到衝擊，但在國際舞臺上卻愈發直言不諱，其強硬立場在普遍反感特朗普的西班牙和法國頗具政治吸引力。中東衝突的升級，為他們提供了一個受歡迎的轉移注意力的契機，「對抗美國總統，可以在政治上獲得加分。」

桑切斯領導的是一個薄弱的少數派政府，自2023年以來就未能通過國家預算，其所在的工人社會黨近期又因腐敗醜聞和地區選舉失利受到打擊。但與特朗普的正面衝突為他在西班牙贏得了廣泛讚譽。

報導稱，桑切斯或許希望和丹麥首相弗雷澤里克森一樣，借助特朗普獲得民意反彈。後者領導的社會民主黨去年底在地方選舉中慘敗，但今年1月以來，由於弗雷澤裏克森在格陵蘭島問題上的強硬立場，其政黨支持率迅速回升。

全球緊張局勢也為任期即將結束、已成為「跛腳鴨」的馬克龍帶來了新的機會。民調顯示，在今年圍繞貿易與安全的一系列國際對峙中，他的支持率有所上升。

「政客新聞網」歐洲版認為，對抗特朗普對馬克龍來說是一種順勢之舉，他完全可以借助「戴高樂主義」外交傳統，強調尋求獨立於華盛頓。

值得一提的是，2003年美國入侵伊拉克時，法國也提出了反對。時任外長、法國前總理多米尼克·德維爾潘上周對美國打擊伊朗發出警告，表示伊朗戰爭可能會以同樣方式收場，即迎來多年內戰。

馬克龍3日警告稱，伊朗戰爭近期沒有明顯的結束跡象。報導認為，這種不穩定的局勢再次為他推動歐洲更大程度的自力更生和擺脫對美依賴提供了契機。

馬克龍還提議與歐洲夥伴組建聯盟，以確保霍爾木茲海峽的安全暢通。與此同時，法國「戴高樂」號航空母艦已被派往地中海。馬克龍補充說，他還將向賽普勒斯增派額外的防空部隊，「朗格多克」號護衛艦將於當地時間3月3日抵達賽普勒斯。

值得一提的是，在美以襲擊伊朗之後，英法德三國領導人曾在3月1日晚發表聯合聲明，表示已同意就此與美國以及受襲地區盟友合作，將採取「必要措施」捍衛本國及盟友利益。

在中國中東學會副會長、上海外國語大學教授劉中民看來，歐洲在通過這種方式刷存在感。他表示，歐洲的作用和能力相對有限，且深受內部分裂和烏克蘭問題等因素的掣肘，因此全面大規模參與美以軍事行動的可能性不大。

文章獲《觀察者網》授權轉載。

