伊朗大舉襲擊海灣國家能源設施　分析：冀通脹急升讓特朗普TACO

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第五日之際，自2月28日以來，伊朗已向美國軍事基地以及沙特阿拉伯、阿聯酋、科威特、巴林和卡塔爾（均為美國盟友）的重要能源和商業設施發射數百枚導彈和無人機。有分析指，伊朗認為特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府對能源價格及通脹異常敏感，期望透過襲擊能源設施，讓美國知難而退，最終選擇停火收場。



德國國際與安全事務研究所研究員阿齊茲（Hamidreza Azizi）表示：「伊朗的目的是增加美國的直接與間接成本，從而讓華盛頓相信它無法在這場戰爭中獲勝。」

阿齊茲認為：「德黑蘭希望表明，這是一場美國無法贏下的戰爭，因此美國需要盡快結束這場戰爭。」

2026年3月2日，沙特阿拉伯拉斯塔努拉（Ras Tanura），衛星圖像顯示，美國和以色列與伊朗持續開火之際，煉油廠遭無人機襲擊後冒出濃煙。（Reuters）

在過往的衝突中，包括在2025年6月，德黑蘭與以色列和美國之間持續12天的戰爭中，伊朗曾以美國在中東地區的軍事基地和商業利益為目標，但這些反擊行動大多都是象徵性質。

專家表示，自2月28日，以色列空襲導致伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）和多名重要安全官員喪生以來，伊朗現時的軍事策略已發生根本性變化。

伊朗政府認為特朗普政府對能源價格上升「敏感」

阿齊茲表示：「伊朗似乎押注於美國政府及其全球盟友對能源價格上漲的敏感性。這不僅僅是地區施壓，更讓本因俄烏戰爭衝擊飽受困擾和脆弱的全球市場雪上加霜。」

2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行新聞發布會，此前最高法院裁定特朗普徵收關稅的行為超越了他的權限。（Reuters）

分析指，全球約五分之一的石油供應經由霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）運輸，這條狹窄的水道連接波斯灣和公海。早前有報道指伊朗革命衛隊已關閉這條航道，此舉將嚴重擾亂全球石油運輸。

2025年6月22日，插圖中可以看到一條3D打印的輸油管，後面是一張顯示霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和伊朗的地圖。（Reuers）

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）3月1日接受半島電視台採訪時承認，伊朗的阿拉伯鄰國對伊朗「不滿」，但他敦促他們「理解」這場戰爭是由美國和以色列挑起的。

阿拉格齊強調：「他們（海灣國家）不應該向我們施壓要求停止這場戰爭，他們應該向對方（美國與以色列）施壓。」

在戰場上，軍事現實是一場殘酷的消耗戰。

華盛頓研究所的國防專家納迪米（Farzin Nadimi）指出，伊朗從過去的失敗中吸取了教訓，部署了最先進的武器裝備，例如「法塔赫-1」（Fattah-1）和「海拜爾毀滅者（Kheibar Shekan）彈道導彈，以壓制海灣國家在中東部署的先進的西方防空系統。

2024年9月21日，伊朗德黑蘭南部霍梅尼（Imam Khomeini）陵墓外舉行的紀念兩伊戰爭（1980-1988）週年的閱兵儀式上，圖為貨車運載伊朗首枚高超音速導彈「法塔赫」（Fattah，右）和「海拜爾毀滅者」彈道導彈（Kheibar Shekan，左）。（Getty）

納迪米表示：「（伊朗的）目標是確保防空系統和防空洞中的平民始終處於緊張狀態。」他觀察到，伊朗一直保持着每小時發射約25枚彈道導彈的穩定節奏，這種速度旨在消耗攔截導彈的庫存。

在短短數日內，伊朗的無人機和導彈襲擊了卡塔爾的一座大型天然氣廠、沙特阿拉伯的一座煉油廠、科威特的一個美軍基地以及阿聯酋的一個主要機場等目標。

伊朗政權正面臨生死存亡 非常時期需用非常手段

對華盛頓而言，現時的挑戰在於其空襲的威力能否在經濟衝擊瓦解海灣國家的決心之前擊垮德黑蘭。

據報道，部份海灣國家，這些曾積極支持遏制伊朗的國家，如今正日益警惕，因為美國提供的「愛國者」（Patriot）和「宙斯盾」（Aegis）防禦系統正被伊朗密接發射的導彈所壓制。

2026年3月5日，美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第五日之際，伊朗官方媒體法斯通訊社（Fars News Agency）近日發布一條影片，片中可看見成排的無人機存放在地下隧道中，其後被安裝在火箭發射器上，以及它們近日以高速擊中海灣國家民用設施的片段。（伊朗法斯通訊社）

納迪米警告：「癱瘓其中任何一顆「眼睛」（防空雷達）都可能影響該地區整個導彈防禦網絡的性能。」

最終，這場衝突已經超越了傳統的成本效益分析。

阿齊茲認為：「當政權認為自身生存受到威脅時，它們可能會採取一些並非完全符合理性考量的極端措施。在生死攸關的時刻，其他大多數因素都會退居其次。決策的核心在於生存，而這正是理解這場消耗戰的框架。」