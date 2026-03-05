伊朗局勢｜美媒：特朗普憑直覺行事　動武前未設想完整策略

美國、以色列與伊朗之間的衝突已持續數天，且仍未有緩和跡象。美媒分析指，目前種種跡像顯示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）慣於憑直覺行事，又大幅縮減國家安全會議（NSC）規模，使其政府對這場衝突可能出現的問題幾乎沒有應對準備。



美國《紐約時報》稱，特朗普政府對伊朗的衝突充滿矛盾之處。單以開戰理由為例，美國務卿魯比奧聲稱是以色列打擊伊朗的決心迫使美國採取行動後，特朗普於翌日卻給出完全相反的答案。

美國國家安全會議通常會確保美國公民有充足時間撤離中東，然而這次特朗普政府是在作戰展開後才發布建議，導致數千美國人滯留當地。

2026年3月4日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮艾森豪威爾行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building，EEOB）出席活動。（Reuters）

報道指，這突顯特朗普在作出重大決定時，傾向相信直覺而不是情報簡報。他上台後將國家安全委員會人員規模縮減至少三分之二，又因質疑部份成員的忠誠度而將他們逐出委員會。他甚至曾明確表示，國家安全委員會並非旨在提出方案，而是執行他的決策。

在這情況下，討論伊朗問題的人數通常只限一個小圈子，包括魯比奧、副總統萬斯（ JD Vance）、中情局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）、美軍中央司令部司令Brad Cooper以及參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）。

報道稱，小圈子討論使資訊外泄的情況大大減少，但同使削弱特朗普政府控制敘事的能力，出現前後矛盾的狀況。

這張路透社2025年1月15日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型和美國、伊朗國旗。（Reuters）

民主黨籍參議員孔斯（Chris Coons）表示：「總統和他的政府對發動（對伊朗）戰爭的理由、戰事持續時間與投入程度、作戰目標乃至我們是否真的在打仗，說法一直在變......唯一不變的是缺乏一套如何打這場仗的策略。當憑直覺而非依據分析與建議行事時，就會出現這種情況。」