伊朗局勢｜特朗普欲煽動內鬥　庫爾德打地面戰恐成馬前卒之悲哀

美國又開始借刀殺人。歷史無數次證明，大國博弈中最廉價的籌碼，往往是那些渴望分裂建國的少數民族。美國當下頭號的難題，就是怎麼結束與伊朗的戰爭。



派遣地面部隊進入伊朗，美國是萬萬不敢的。怎麼辦？按照CNN的說法，美國中情局（CIA）「正致力於武裝庫爾德武裝，旨在煽動伊朗的民眾起義」。

為什麼找庫爾德人？很簡單。

1. 伊朗主體的波斯民族，雖然不少人對伊朗領導層也不滿，但國難當頭，他們既沒有能力更沒有意願，去推翻當前反美政權。

歷史的經驗反覆證明，外部壓力往往讓一個民族更加團結，而非瓦解。

2. 庫爾德人一直有反骨，擁有相對獨立的武裝，和伊朗中央政權為敵，希望建立一個獨立的庫爾德斯坦國家。

挑動國家分裂，武裝分裂組織，出錢出槍出策劃，一直是中情局的拿手好戲。這就像在別人的承重牆上埋下裂牆的炸藥，至於房子倒塌後會壓到誰，從來不是埋炸藥者關心的問題。

這次輪到對付伊朗，特朗普（Donald Trump，又譯川普）親自出馬。按照美國媒體的報道，3月1日，特朗普與伊朗庫爾德斯坦民主黨（KDPI）主席穆斯塔法・希吉里（Mustafa Hijri）通了電話。

中東激戰正酣，特朗普日理萬機，居然有時間和一個名不見經傳的伊朗少數民族領導人打電話，可見美國的重視程度。

主題？美國沒有詳細披露，但我們完全可以猜到，不外乎就是鼓動庫爾德人拿起武器，與伊朗政權作地面鬥爭。美國和以色列，則會提供作戰的武器。

CNN報道就說，「預計未來幾天，伊朗庫爾德反對派就會參與伊朗西部的地面行動」。

但伊朗的庫爾德武裝，畢竟太弱小。所以，3月1日，特朗普還和伊拉克的庫爾德領導人通了電話，「討論美國在伊朗的軍事行動以及隨着任務進展，美國與庫爾德人如何合作」。

不排除吧，美國不僅鼓動伊朗庫爾德武裝，同時也鼓動伊拉克庫爾德武裝，趁機發難，越界襲擊，比如在伊朗製造混亂，耗費伊朗軍事資源，甚至建立國中之國，幫助美國和以色列獲得緩衝區。

所以，我們看到，以色列對伊朗的轟炸，第一，集中在德黑蘭等幾個主要城市；第二，就集中在伊朗和伊拉克邊境，用美國媒體的話說，這其實是在為「庫爾德武裝進入伊朗西北部鋪路」。

看霍士新聞，甚至有報道說，數千名伊拉克庫爾德武裝人員，已開始向伊朗北部地區發起進攻；美國和以色列，則開始向庫爾德人空投物資。

伊朗，正處於前所未有的虛弱中；一些庫爾德武裝，似乎也躍躍欲試。要知道，中東五大民族，阿拉伯人、土耳其人、波斯人、庫爾德人、猶太人，唯一庫爾德人沒有國家。

這是一個有着輝煌歷史的民族，風雲人物薩拉丁就是庫爾德人。只是到了近代，庫爾德土地被各國瓜分，一些庫爾德人確實也飽嘗歧視。一個民族的悲情，往往最容易被人利用，成為地緣博弈中最鋒利的毒箭。

所以，在今天的土耳其、敘利亞、伊拉克、伊朗等國，最主要的民族矛盾，就是主體民族與庫爾德分離勢力的鬥爭。

過去幾十年，中東大亂，一些庫爾德武裝，也看到了機會，紛紛投靠美國中情局，成為美國的馬前卒，也一度獲得了不小的地盤，建立國中之國。

但庫爾德武裝的坐大，孱弱的敘利亞和伊拉克中央政府無可奈何，土耳其則是奮力打擊。所以，在特朗普第一任期，土耳其就對敘利亞庫爾德武裝發起了多輪毀滅性攻擊。

儘管敘利亞的庫爾德武裝，是美國當年打擊伊斯蘭國時最可靠的盟軍，為美軍衝鋒陷陣，立下汗馬功勞。但當土耳其發起攻擊時，全世界卻驚訝地看到，美國軍隊迅速撤離，很多庫爾德武裝分子被逮捕被殺害。

以至於當時路邊一道美麗的風景線，就是憤怒的庫爾德民眾，用薯仔砸向低頭離開的美國大兵，痛罵：「滾吧，美國騙子……」唉，歷史的車輪從不憐惜被碾碎的棋子，無論這顆棋子曾經多麼忠誠。

最後，怎麼看？還是粗淺三點吧。

第一，這真是一招毒計。

借庫爾德之力，分裂和顛覆伊朗政權。這應該是接下來伊朗局勢的一個內容。畢竟，前面說了，美國和以色列可以不斷轟炸伊朗，但卻不敢派地面部隊。但不派地面部隊，基本不可能推翻伊朗政權。

美國迫切需要馬前卒，那就庫爾德人上。美國和以色列，要錢付款，要槍給槍。甚至不排除美國承諾，你們只要如何如何，就默許你們建立國中之國。

畢竟，這一直是中情局的拿手好戲，以前也就是這樣分裂伊拉克、肢解敘利亞。美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更直白地承認：「我曾擔任美國中央情報局（CIA）的局長。我們撒謊、我們欺騙、我們偷竊，我們還有一門課程專門來教這些。這就是美國不斷探索進取的榮耀。」

美國的榮耀，卻是中東的噩夢。

第二，馬前卒的悲哀。

我們前面已經說了，敘利亞的庫爾德武裝，曾經給美國兩肋插刀，付出了鮮血的代價。但結果呢？當土耳其大軍開到，美國軍隊主動後撤，眼睜睜地看着這些昔日盟友，被另一個盟友鎮壓。

畢竟，伊朗、伊拉克、敘利亞現在無力維護國家統一，無法消滅分裂勢力，但土耳其不是。土耳其一直視庫爾德武裝是眼中釘肉中刺，對境外庫爾德武裝也高度警惕，最後出手打擊是大概率的事情。

即便庫爾德人為美國又立下汗馬功勞，美國願意為庫爾德人跟土耳其翻臉，還是為了土耳其放棄庫爾德武裝？答案肯定是後者。

當年的越南戰爭，後來的阿富汗戰爭，美國找的馬前卒少嗎？但當美國倉皇撤離時，多少盟友被立刻拋棄。即便有人僥倖逃到了美國，不還是被特朗普當做非法移民來打擊！

所以，大概率的結果，就是美國的始亂終棄。畢竟，在大國博弈的天平上，小角色的分量永遠取決於地緣的風向，而非流過的血淚。

第三，中東現在很糾結。

庫爾德人更糾結。不幫美國，怕美國翻臉；幫了美國，進攻伊朗，勢必付出高昂代價。他們的命運，就像夾在磨盤之間的穀物，無論哪一盤轉動，最先粉碎的都是自己。

衝突肯定還會外溢。畢竟，美國最看好的庫爾德武裝來自伊拉克。他們越境進攻伊朗，萬一失敗，戰火將燒向伊拉克境內，庫爾德的國中之國，將遭到伊朗和伊拉克政權的聯合打擊。所以，我看報道，一些庫爾德人躍躍欲試，但也有不少人坦陳「非常害怕」。開戰容易結束難。即便前五年成功，後五年呢？後五十年呢？中東的屠刀，可都是沾滿鮮血的。

還有另一個問題。美國在中東有眾多軍事基地，所以我們說，伊朗最大的不幸，就是離美國軍事基地太近了……戰端開啟，美國基地軍人提前撤離，這些基地隨後遭到伊朗導彈無人機打擊，一些打擊還外溢到海灣其他地區。美軍對伊朗的攻擊，似乎也無法全部攔截。

伊朗說，這些基地捲入了攻擊，自然是伊朗報復的合法目標。

我相信，很多海灣國家都在問：那這些美軍基地，到底是來保護海灣國家的，還是讓海灣國家來保護這些基地的？

