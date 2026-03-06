英國公布移民新規　2027年3月提高語言要求至B2　BNO持有者或豁免

英國內政部3月5日（周四）公布最新有關移民規則變更的政策文件，其中提到有關英語語言要求的變更。這項變更將移民申請永居的英語要求從目前的B1級提高到B2級，該項政策將於2027年3月26日生效。值得留意的是，相關變更並未提及持有BNO護照的移英港人，外界認為這意味BNO持有者大有機會在這項政策中獲得豁免。



在英國內政部公布的政策文件中，有一個段落闡述有關英語語言要求的變更（Change to English language requirements）。

內裏提到，申請永久的英語語言要求將從現有的B1級，提高至《歐洲語言共同參考框架》（CEFR）下的B2級。這些變更適用於「語言與生活知識」（knowledge of language and life，KoLL）、技術工人、Tier 2宗教人士、海外企業代表、英國血統、全球人才、規模化發展、創新者創始人、國際運動員、兒童親屬（受保護擔保人）、長期居留、喪偶伴侶、私人生活和家庭生活移民途徑所涵蓋的途徑。

此外，這些變更代表2025年5月發布的白皮書《恢復對移民系統的控制》（Restoring Control over the Immigration System）中提到的承諾將開始實施。該白皮書闡述了在更廣泛的移民途徑中引入新的英語語言要求的計劃，以確保申請人具備更高的英語水平，並評估其英語水平的提升情況。這些措施旨在確保那些來英國安家落戶的人們能夠順利融入英國社會。

圖為2024年7月5日英國舉行大選當天，國會大樓所在的西敏宮上有一面英國國旗隨風飄揚。（Reuters）

最後，語言要求的變更將於2027年3月26日生效。因此，這些變更將適用於那些正在英國居住，期望之後申請永久居留的人士。這些變更的生效日期已推遲至2027年3月26日，是為了讓受新要求約束的人士有充足的時間採取必要措施來滿足這些要求。

多個移英港人組織都認為，上述政策文件中並未明確提及持有BNO護照的移英港人，代表他們大有機會在新政策下獲得豁免。

值得留意的是，英國政府早前亦曾提到，將在申請永居中加入對收入的要求，入息條件是要求在3至5年內每年收入至少12,570英鎊（約13.1萬港元），並有報稅紀錄。這次的政策文件並未提到針對收入要求的變更。

2022年2月5日，圖為英國國民（海外）護照，簡稱BNO護照。（資料圖片 / 羅國輝攝）

英國政府於2021年1月31日推出BNO「5+1」簽證計劃，據英國內政部今年2月公布的數據顯示，自BNO簽證推出以來，已有超過23萬港人獲得簽證，近17萬人移居英國。