伊朗局勢｜美以空襲伊朗超過100小時　美智庫：已花掉290億

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第六日之際，這場名為「史詩怒火」（Operation Epic Fury）的軍事行動已進行超過100小時。據美國戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）分析，美國對伊朗的軍事行動頭100小時耗資37億美元（約289.4億港元），每日超過8.9億美元（約69.7億港元）。



美國戰略與國際研究中心3月5日發表報告表示，美國對伊朗發起的軍事行動「史詩怒火行動」已進入第六天。

總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）均表示，這場衝突可能會持續數週。

美國國會議員、媒體和公眾越來越關注這次行動的成本，目前各種估算數據層出不窮。據估計，行動開始後的前100小時將耗資37億美元（289.4億港元），即每天8.914億美元（約69.7億港元）。

報告指，其中一些費用已列入預算，但大部分（35億美元，約274億港元）尚未納入。美軍轉向使用成本較低的彈藥，以及伊朗無人機和導彈發射次數的大幅下降將有助於降低成本。然而，未來的成本主要取決於行動的強度和伊朗反擊的有效性。

以下的圖表將成本分為三類：營運成本（總計約1.96億美元，約15.3億港元；彈藥更換成本（約31億美元，約242.5億港元），目前均未列入預算；以及戰鬥損失補償和基礎設施維修成本（約3.5億美元，約27.4億港元），也未列入預算。這些未列入預算的成本可能需要國防部額外撥款，可透過補充撥款或另一項預算協調法案來實現。

空中作戰：行動開始100小時後耗資1.25億美元（約9.8億港元），每日增加約3000萬美元（約2.34億港元）

庫柏海軍上將（Brad Cooper）3月3日的最新報告指出，超過200架戰機正在執行作戰任務。這與戰略與國際研究中心（CSIS）的估計相符，該中心估計約有50架隱形戰機（F-35和F-22）、110架非隱形戰機（F-15、F-16和A-10）以及80架艦載戰鬥機（F/A-18E/F和F-35C）參與行動。

2026年3月3日，美軍一架F/A-18F超級大黃蜂戰鬥機準備從航空母艦「林肯號」的甲板上起飛，支援對伊朗發動的「史詩怒火」（Epic Fury）軍事行動。（Reuters）

如下圖所示，戰機的空中作戰行動在頭100小時內耗資1.252億美元。此後每增加一天，行動成本至少增加3000萬美元。參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）表示，雖然兵力調動已基本完成，但隨着更多資源湧入該地區，成本將會進一步增加。

海軍行動：頭100小時花費約6,400萬美元（約5億港元），此後每日增加約1,500萬美元（約1.17億港元）

自2023年10月7日，哈馬斯向以色列發動襲擊以來，每逢局勢緊張時期，海軍力量都會大幅增加，但目前的增幅是中東戰爭兩年半以來最大的一次。如今，美國海軍在阿拉伯海、波斯灣和東地中海部署兩艘航空母艦、14艘驅逐艦和三艘瀕海戰鬥艦（LCS）。

如上圖所示，艦隊在行動開始後的頭100小時內的運作成本為6,450萬美元（約5億港元）。按照目前的規模，艦隊每天參與「史詩怒火行動」還將產生1540萬美元（約1.2億港元）的費用。

地面作戰：頭100小時內費用為700萬美元（約5500萬港元），此後每日增加約160萬美元（約1251萬港元）

據國防人力資料中心報告，截至2025年12月，共有582名美軍士兵常駐中東地區，另有部分士兵輪調部署。已知有多個砲兵部隊在該地區作戰，包括野戰砲兵（HIMARS）和防空部隊（薩德和愛國者導彈）。為估算成本，假設這些砲兵連隊合計構成一個旅級火力編制。此外，還包括一個國民警衛隊營被啟動並派往該地區的費用，該營很可能用於部隊保護。

彈藥消耗

在行動開始後的頭100小時內，美國已消耗了2,000多枚各類彈藥。中央司令部並未提供所用彈藥的具體資訊。根據以往美國空襲行動的經驗，本分析估計，以同等條件補充美國彈藥庫存將耗資31億美元（約242.5億港運啊），且每日成本將增加7.581億美元（約59.3億港元）。

防空攔截器：預計頭100小時已耗資17億美元（約133億港元）

庫柏海軍上將報告稱，截至3月4日，伊朗已發射500枚彈道導彈和2,000架無人機。防禦這些威脅需要不同的系統。彈道導彈造價相對昂貴，飛行速度極快（每小時6437至24140公里）。只有專門設計的防禦系統，例如美國的「愛國者」和「薩德」系統才能攔截。

2026年2月28日，美國海軍布萊克號驅逐艦（USS Delbert D. Black）從一處未公開地點發射一枚戰斧陸攻導彈（Tomahawk Land Attack Missile，TLAM），支援對伊朗的「史詩狂怒行動」（Epic Fury）。（Reuters）