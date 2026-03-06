伊朗局勢｜美媒：美軍正追加人力等資源　為戰事持續至9月作準備

美國媒體3月5日報道稱，美國並未做好充足準備，來應對攻打伊朗的軍事行動擴大，目前正追加人力等資源，以支持戰爭持續至少三個月或半年。



美國《政治報》（Politico）引述獲得的一份通知書指，美軍中央司令部要求五角大樓提供更多軍事情報人員，以支持美軍對伊朗軍事打擊可以持續至少100天，甚至到9月。這情況顯示軍事行動可能遠超總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）最初預期的四周時間。

報道稱，美軍特別擔心低成本的伊朗無人機，因為它們通常能在雷達探測高度以下飛行，而美國一直以昂貴的導彈來擊落這些造價便宜的無人機。

伊朗伊斯蘭革命衛隊3月5日說，他們在波斯灣北部擊中一艘美國油輪。不過，目前尚無官方消息證實這次事件。

同一天，革命衛隊發聲明稱，在戰爭時期，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的通行權將由伊朗控制，屬於美國、以色列、歐洲國家及其支持者的軍用和商用船隻禁止通行。

革命衛隊也說，3月5日發射超重型霍拉姆沙赫爾-4導彈，打擊以色列特拉維夫市中心、本—古里安機場，以及位於機場的以色列空軍基地，並對科威特西北部的美軍設施展開無人機襲擊。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的發言人3月5日則說，美以在對伊作戰中取得歷史性成果，稱這次襲擊之所以必要，是因為伊朗正在新的地堡重建原子彈計劃，而且有跡象顯示伊朗計劃對以色列和駐中東的美軍發動攻擊。

以色列軍方3月5日稱，以軍對伊朗的空襲已經「動搖」伊朗的宗教領導層，並聲言正在繼續加大打擊力度，大規模空襲德黑蘭的基礎設施，並將繼續打擊黎巴嫩真主黨（Hezbollah）目標和伊朗境內的導彈發射目標。

以軍稱，已打擊約300個伊朗導彈發射場，令伊朗向以色列發射的導彈數量逐日減少。

中國將派特使赴中東斡旋

美國、以色列和伊朗以外的其他國家，正設法緩和中東局勢。法國計劃在下周主辦的七國集團（G7）財長會議上討論中東危機，中國將派特使到區域國家斡旋。

3月5日在例行記者會上，中國外交部發言人毛寧回答記者提問時說，中方將派中國政府中東問題特使翟雋於近期訪問中東，為推動緊張局勢降温作出積極努力。

毛寧說，近日中方密集開展斡旋工作，外長王毅分別同俄羅斯、伊朗、阿曼、法國、以色列、沙特和阿聯酋等國外長通電話，就局勢深入交換意見。中方認為，戰爭和武力無法從根本上解決問題，對話談判才是解決問題的正確路徑。應該堅持通過政治外交手段化解矛盾分歧。

白宮：特朗普積極考慮戰後在伊角色

美國總統特朗普4日讚揚美軍在伊朗戰爭中的表現，稱如果滿分是10分，他會打15分。

特朗普稱伊朗領導人正迅速被殲滅，伊朗的彈道導彈庫也被迅速摧毀，他誓言將繼續推進軍事行動。

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）3月4日說，美以很快會完全且徹底控制伊朗領空，並指特朗普正積極考慮戰事結束後，美國在伊朗扮演的角色。

萊維特也說，美軍至今已擊沉20多艘伊朗軍艦、擊殺49名伊朗官員和打擊2000多個目標。

參院未能通過限制總統用武權限議案

美國參議院3月4日針對一項議案進行投票，要求特朗普在未來對伊朗採取軍事行動前，必須獲得國會授權。但由於參議院由共和黨掌控，表決結果為53票反對，47票贊成，議案以六票之差無法獲得通過。

《華盛頓郵報》3月4日報道，美軍精確制導武器庫存正在迅速消耗，可能再過幾天就得考慮要優先攔截哪些目標。

