有片｜美軍精準擊中伊朗無人機航母　瞬間冒出大火球濃煙

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第六日之際，這場名為「史詩怒火」（Operation Epic Fury）的軍事行動已進行超過100小時。美國中央司令部（CENTCOM）3月6日在網上發布一段影片並表示，一艘伊朗搭載無人機的航空母艦被美軍擊中，現場其後出現熊熊烈火和冒出濃煙。



美國中央司令部發布美軍擊中伊朗無人機航母的影片：

美國中央司令部在貼文中表示：「美軍毫不手軟地執行摧毀整個伊朗海軍的計劃。今天，一艘伊朗無人航空母艦（大小與二戰時期的航空母艦相若）遭到攻擊，目前正在燃燒。

與此同時，中央司令部司令海軍上將（Brad Cooper）5日於佛羅里達州坦帕市中央司令部總部舉行的新聞發布會上證實，美國已對伊朗境內2000多個目標發動空襲並擊中目標，其中包括伊朗軍艦。

庫珀指，美軍已摧毀30艘伊朗軍艦，包括5日焦躁時候擊沉了一艘伊朗無人駕航空母艦。

中央司令部發片回顧「史詩怒火」行動進行100小時：