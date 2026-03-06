美國副國務卿訪印度「劃紅線」：不重蹈20年前對華政策覆轍

當地時間3月5日，正在印度出席瑞辛納對話（Raisina Dialogue）的美國國務院常務副國務卿蘭道（Christopher Landau，又譯蘭多）明確表態：美國不會向印度提供過去曾給予中國的那種經濟優惠，不會讓印度成長為中國那樣的競爭對手。他同時表示，美方願與印度合作解決能源問題，雙方正推進特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府上任後啟動的貿易談判。



瑞辛納對話是由印度外交部與觀察家研究基金會聯合主辦的年度國際論壇，自2016年起每年在新德里舉行。蘭道目前正在新德里率領美國代表團參加該論壇。

據彭博社等媒體報道，談及美印關係時，蘭道直言，儘管美國希望與印度合作，釋放其「無限潛力」，但印度應明白，「我們不會在印度身上重蹈20年前對華政策的覆轍」。

「比如說：『哦，我們會讓你發展所有這些市場，然後等我們回過神來時，你已經在很多商業領域擊敗我們了。』」

蘭道還表示，美國將確保任何與印度達成的貿易和經濟關係「對我們的人民是公平的，因為歸根結底，我們必須對自己的人民負責，就像印度政府必須對其人民負責一樣」。蘭道補充說，美印貿易協議談判「已經接近終點」。

彭博社指出，印度試圖在不斷擴大的衝突中保持中立，同時正在敲定自美國總統特朗普上任後便啟動談判的貿易協定。經過多輪談判，美國上月已將印度商品的關稅從50%降至18%。

與其他國家一樣，在美國將關稅用於地緣政治談判的當下，印度正努力平衡經濟增長，試圖實現貿易伙伴多元化，減少對美國的依賴。除與多個國家簽署貿易協定外，印度還與歐盟達成了貿易協議。

「成為夥伴符合我們的利益，我們也認為這符合印度的利益。」蘭道說：「我們與印度有諸多雙贏的合作空間。」他強調，美國外交政策的目標是推進國家利益。

「我們不是慈善機構，我們也不是聯合國……不過，美國優先並不意味着美國孤立。正如特朗普總統希望讓美國再次偉大一樣，他也會理解印度總理和其他國家領導人同樣希望讓自己的國家變得偉大。」

在明確劃出紅線的同時，美國也試圖以共同利益拉攏這位「亞洲夥伴」。蘭道誇讚印度在21世紀的重要潛力。他說：「我認為有一點是不可否認的，那就是在很多方面，這個世紀將會見證印度的崛起。」

「印度現在是世界上人口最多的國家，它擁有驚人的經濟、人力以及其他資源，這些都使它成為決定本世紀未來走向的國家之一。」他補充說，美國希望參與印度的崛起，並在相互尊重、互惠和共同利益基礎上深化雙邊關係。

在中東持續衝突導致全球能源供應動盪的背景下，蘭道還敦促印度實現能源來源多元化，並考慮增加從美國進口能源。蘭道不忘藉機推銷美國能源：「我希望你們正在尋找替代來源……沒有比美國更好的選擇了。」他稱，美國準備在印度能源安全方面發揮更大作用，以應對印度經濟增長帶來的挑戰。

「屈辱性讓步」

印度和美國2月6日宣布達成一項臨時貿易協議框架，由美國總統特朗普與印度總理莫迪（Narendra Modi）共同公布。該協議被視為未來更全面的雙邊貿易協定（BTA）的前奏，目前相關談判仍在進行，預計將在未來幾個月內完成。

根據協議，美國將對部分印度商品實施18%的對等關稅，包括紡織品、服裝、皮革、鞋類、塑料、橡膠、有機化學品、家居裝飾品、手工藝品以及機械設備。

這一稅率較此前水平有所下降，此前部分商品關稅曾高達50%，包含因印度購買俄羅斯石油而施加的25%懲罰性關稅，而該懲罰性關稅如今已在協議中取消。

作為交換，印度將取消或降低一系列美國工業品、食品和農產品的關稅，例如酒糟飼料、高粱、堅果、新鮮和加工水果、大豆油、葡萄酒和烈酒等。

印度還將在未來五年內購買價值超過5000億美元（約3.9萬億港元）的美國商品，包括能源產品、飛機及其零部件、貴金屬、技術產品以及煉焦煤。

據稱，作為協議的一部分，印度承諾停止購買俄羅斯原油，並將進口來源轉向美國以及可能的委內瑞拉石油，美國將協助促成相關談判。

不過，這項協議在印度國內引發批評。一些批評者認為，該協議明顯有利於美國，是在特朗普關稅威脅和外交壓力下做出的「屈辱性讓步」。

一個主要爭議點是，美國獲得補貼的農產品可能大量進入印度市場。批評人士警告，這可能對印度數以百萬計的中小農民造成毀滅性打擊，而印度有超過7億人口要靠農業謀生。

與此同時，特朗普表示，儘管美國最高法院裁定他援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）推動的相關關稅非法，但在關稅威脅壓力下談判達成的大多數貿易協議仍然有效，其中就包括與印度的協議。

