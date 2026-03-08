「鐵娘子」開路　中國船東成商船闖霍爾木茲「護身符」？

伊朗在受到美以襲擊後，宣布封鎖中東石油出口要道霍爾木茲海峽。綜合外媒報道，近日兩艘信號為「中國船東」（China Owner）的貨船安全通過霍爾木茲海峽，過去一周至少有10艘商船偽裝成中國船隻以順利過境。



據倫敦勞合社協會（Lloyd’s Market Association），目前約有1000艘船舶被困在波斯灣及其周邊海域，總價值約250億美元。但在3月5日，一艘名為「鐵娘子」號（Iron Maiden）的貨船短暫的將信號改為「中國船東」（China Owner），順利穿過霍爾木茲海峽抵達阿曼海域。

2026年3月5日，圖為一艘名為鐵娘子號的貨船將船舶識別信號改為「中國船東」後，安全通過遭伊朗關閉的霍爾木茲海峽。（截圖自X@SStapczynski）

3月7日上午，懸掛利比亞旗幟的中國遠洋集團（Sino Ocean）貨船「中海」號也發出「中國船東_全部船員（CHINA OWNER_ALL CREW）」的信號，順利穿過海峽。彭博社報道指，該船於3月5日從阿聯酋沙奎港裝載貨物後，於周六離開。

霍爾木茲海峽承載著全球約20%的石油和液化天然氣運輸，此次伊朗對海峽的封鎖，導致運費已飆升至歷史新高。但這也意味著任何願意完成運輸任務的船隻都將獲得巨額收益。

霍爾木茲海峽油輪運輸陷入停滯。（示意圖，Getty Images）

航運數據平台的分析師懷特（Matthew Wright）表示，與船隻相關的信號可以隨意修改，包括目的地、國籍等，並指出這種行為「存在欺騙」，但船員們似乎願意嘗試任何可能降低成為攻擊目標風險的方法。

據悉，這種通過修改身份避險的做法最早出現在2023年，當時也門胡塞武裝（Houthi）開始襲擊商船，不少船隻便用類似方式規避風險。