伊朗外長：不會停火或無條件投降　特朗普應為發動戰事道歉

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）於3月8日拒絕停火，稱無意滿足美國提出的無條件投降要求，指責美國和以色列正在殺害伊朗人民，已破壞去年6月「12日戰爭」後達成的停火協議，因此不會接受停火，伊朗必須為人民和安全繼續戰鬥，直到勝利為止。



圖為2026年3月7日，美國與以色列再次空襲伊朗，首都德黑蘭有建築物冒出火光及濃煙。（Majid Asgaripour/WANA via REUTERS）

稱有能力應對地面戰 俄羅斯在多方面提供協助

阿拉格齊接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時稱，伊朗從未蓄意攻擊鄰國，伊朗打擊的是美軍基地、美軍設施、美國資產。若美軍向伊朗派遣地面部隊，伊朗將與其戰鬥，消滅並摧毀他們。

當被問及「如果你們沒有攻擊鄰國，為什麽伊朗總統道歉？」阿拉格齊稱，對報復美國的侵略而對其他地區人民造成不便，因此表示歉意。他又稱，「實際上應該道歉的是美國總統」，指對方應該就殺戮和破壞行為，向中東地區及伊朗人民和伊朗人民道歉。

阿拉格齊並稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）指伊朗即將擁有射程覆蓋美國的導彈，這一說法是「虛假信息」。阿拉格齊表示，伊朗刻意將導彈射程限制在2000公里以內，是為了避免被其他國家視為威脅。

針對有消息指俄羅斯向伊朗提供美軍情報，阿拉格齊未證實此說法，但指伊朗和俄羅斯合作並非新鮮事，也不是什麼秘密，稱俄國正在多個方向提供幫助。

2026年3月1日，印度新德里，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）死後，什葉派教徒聚集舉行示威活動，高呼反美國、以色列的口號，並表達哀悼之情。（Reuters）

強調選出新領袖屬內政不容干預

針對可能接替伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的人選，阿拉格齊沒有透露，稱「沒人知道」，又指目前謠言四起，仍得等專家會議（Assembly of Experts）召開。

對於特朗普稱要選擇伊朗下一任領導人，阿拉格齊重申，伊朗「不允許任何人干涉我們的內政」。他強調，伊朗人民有權選舉自己的新領導人，將由經人民選出的專家會議負責這項工作。