伊朗報紙刊登被炸小學學童遺照：「特朗普請直視他們的眼睛」

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入11日之際，《德黑蘭時報》（Tehran Times）頭版刊登了2月28日南部一所學校在空襲中喪生兒童的遺照，標題為「特朗普（Donald Trump，又譯川普），請直視他們的眼睛」，認為特朗普應為空襲造成大量學童死亡負責。



《德黑蘭時報》頭版刊登在空襲中喪生的學童遺照：

伊朗英文報紙《德黑蘭時報》3月8日在頭版刊登了一篇措辭強烈的社論文章，向特朗普發出警告。文章配圖是在南部城市米納布（Minab）一所小學遭空襲中喪生的每一位學童的遺照。

在這些稚嫩面孔的上方，標題簡潔明瞭：「特朗普，請直視他們的眼睛。」

在隨後發表的社論中，《德黑蘭時報》指責特朗普散播有關軍事局勢的虛假訊息。該報指出：「美國總統特朗普就持續入侵伊朗的軍事行動所發表的言論，充斥着一系列顯而易見的虛假聲明、推卸暴行責任以及對外交解決方案的公然拒絕。」

該社論是對特朗普日前言論的直接回應。當時，特朗普將誤炸小學的責任推卸給了伊朗，指他們的彈藥「毫無準繩度」。

特朗普當時表示：「我們認為這是伊朗所為。因為你們也知道，他們的彈藥非常不精準，根本沒有任何準繩度可言。」

特朗普3月9日召開記者會時聲稱，美國有出口被指用於轟炸的戰斧巡航導彈（Tomahawk Missiles），而伊朗亦擁有該款導彈。