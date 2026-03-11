威特科夫：普京向特朗普稱未向伊朗提供美軍情報

美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）3月10日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）前一天與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通電話時表示，俄方沒有向伊朗提供關於美國在中東地區軍事資源的情報。



2025年8月15日，特朗普在停機坪迎接普京，兩人會見時握手（Reuters）

威特科夫表示，認為俄方的說法可信，他前一天與特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）與俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）通話時，對方也重申了同樣說法。但威特科夫補充稱，這個問題最好問情報人員，但願俄方沒有洩露信息。

《華盛頓郵報》等美國媒體6日報道，自美國和以色列對伊朗發起大規模軍事行動以來，俄羅斯一直在向伊朗提供有關美軍在中東地區部署的情報，包括人員、艦船和飛機的位置和動向。

烏沙科夫9日表示，普京當天應約與特朗普通電話，重點討論伊朗局勢、烏克蘭局勢等國際問題，普京並就通過政治外交途徑盡快結束伊朗戰事，提出了一些建議。